Российские хакеры-"призраки" атаковали немецких депутатов, - Spiegel

Целями взломщиков стали 7 федеральных депутатов, 31 депутат из земельных парламентов и ряд местных политических активистов.

Немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило о том, что как минимум 7 федеральных депутатов (Бундестага), 31 депутат из земельных законодательных советов (ландтагов) и ряд политических активистов в Гамбурге и Бремене якобы подверглись хакерской атаке. За попыткой взлома, предположительно, стоит группа российских хакеров, которая называется "Ghostwriter".

Неизвестные пытались получить доступ к личным электронным почтам депутатов. Целями взломщиков стали представители партий "Христианско-демократический союз", "Христианско-социальный союз" и "Социал-демократическая партия Германии".

Хакеры разослали депутатам так называемые "фишинговые" письма со ссылками, при переходе по которым в систему запускается вирус. На текущий момент неизвестно получилось ли у злоумышленников получить доступ к какой-либо конфиденциальной информации.

По информации издания Spiegel, немецкие правоохранители подозревают, что за нападением стоит российское Главное разведывательное управление (ГРУ).

Американская компания FireEye, специализирующаяся на кибербезопасности, сообщала о том, что группировка "Ghostwriter" существует как минимум с 2017 года. Они занимаются деятельностью в целях обеспечения "национальных интересов РФ".

"Ghostwriter" буквально переводится как "писатель-призрак". Обычно так называют людей, которые пишут книги вместо известных и влиятельных писателей.

Отметим, это уже не первое заявление о причастности российских хакеров к кибератакам на немецких политиков. Так, весной 2015 года секретные документы комитета Бундестага, занимающегося расследованием масштабной слежки американского Агентства национальной безопасности (АНБ), попали к Wikileaks из-за атаки российских хакеров на IT-системы Бундестага.

В 2016 году сообщалось, что за кибератаками на государственные учреждения Германии стоят спецслужбы Российской Федерации. Об этом заявили в Федеральном ведомстве по охране Конституции Германии, которое занимается контрразведывательной деятельностью.

В мае же 2020 года всплыла информация о том, что российские хакеры во время атаки на системы Бундестага получили, в том числе, и электронную подпись Ангелы Меркель.