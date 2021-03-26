Російські хакери-"примари" атакували німецьких депутатів, — Spiegel

Цілями зломщиків стали 7 федеральних депутатів, 31 депутат із земельних парламентів і ряд місцевих політичних активістів.

Німецьке видання Spiegel з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах повідомило про те, що принаймні 7 федеральних депутатів (Бундестагу), 31 депутат із земельних законодавчих рад (ландтагів) і ряд політичних активістів у Гамбурзі та Бремені нібито зазнали хакерської атаки. За спробою злому, імовірно, стоїть група російських хакерів, яка називається "Ghostwriter".

Невідомі намагалися отримати доступ до особистої електронної пошти депутатів. Цілями зломщиків стали представники партій "Християнсько-демократичний союз", "Християнсько-соціальний союз" і "Соціал-демократична партія Німеччини".

Хакери розіслали депутатам так звані "фішингові" листи з посиланнями, при переході за якими в систему запускається вірус. Зараз невідомо чи вийшло у зловмисників отримати доступ до будь-якої конфіденційної інформації.

За інформацією видання Spiegel, німецькі правоохоронці підозрюють, що за нападом стоїть російське Головне розвідувальне управління (ГРУ).

Американська компанія FireEye, що спеціалізується на кібербезпеці, повідомляла про те, що угруповання "Ghostwriter" існує як мінімум з 2017 року. Вони займаються діяльністю з метою забезпечення "національних інтересів РФ".

"Ghostwriter" буквально перекладається як "письменник-привид". Зазвичай так називають людей, які пишуть книги замість відомих і впливових письменників.

Зазначимо, це вже не перша заява про причетність російських хакерів до кібератаки на німецьких політиків. Так, навесні 2015 року секретні документи комітету Бундестагу, що займається розслідуванням масштабного стеження американського Агентства національної безпеки (АНБ), потрапили до Wikileaks через атаки російських хакерів на IT-системи Бундестагу.

У 2016 році повідомлялося, що за кібератаками на державні установи Німеччини стоять спецслужби Російської Федерації. Про це заявили у Федеральному відомстві з охорони конституції Німеччини, яке займається контррозвідувальною діяльністю.

У травні 2020 року спливла інформація про те, що російські хакери під час атаки на системи Бундестагу отримали, зокрема, і електронний підпис Ангели Меркель.