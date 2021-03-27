Звезда киевского "Динамо" и "Милана" Каха Каладдзе госпитализирован из-за нарушения кровоснабжения мозга

Бывший футболист и мэр грузинской столицы лечится и продолжает работать в удаленном режиме в одной из клиник Тбилиси.

Бывший игрок киевского "Динамо" и итальянского "Милана", а ныне мэр Тбилиси, Каха Каладзе, оказался в больнице из-за нарушения кровоснабжения мозга.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

У Каладзе диагностировали вертебробазилярный синдром – нарушение функционирования мозга из-за ослабления кровотока в артериях. Также у него обнаружена вестибулопатия – расстройство вестибулярного аппарата. Он лечится в одной из клиник Тбилиси.

"Друзья, мне приходит много сообщений от знакомых и совершенно незнакомых людей о том, где я. Считаю своим долгом сообщить вам: у меня диагностирован вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия, поэтому я прохожу медицинское обследование в одной из клиник Тбилиси…Я хотел бы, чтобы вы узнали об этом от меня", – написал Каладзе.

При этом, мэр Тбилиси продолжает работать в удаленном режиме.

"Работаю дистанционно и продолжаю лечение", – написал он.

Вертебробазилярная недостаточность – это состояние, при котором возникает уменьшение кровоснабжения в системе артерий. В результате этого нарушается питание и функции головного мозга. К основным клиническим признакам относятся: головокружение, головная боль, нарушение зрения, обморок, астенический синдром.

Отметим, после выступлений в Грузии за тбилисское "Динамо", в начале 1998 года Каха Каладзе перебрался в киевское "Динамо". В его составе он трижды становился чемпионом Украины, также 3 раза выигрывал кубок страны.

Летом 2001 года за 16 миллионов евро перешел в "Милан", за который выступал в течение десяти сезонов. В составе итальянского клуба он выиграл один чемпионат Италии, два раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному разу становился победителем Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Также на его счету 83 матча за сборную Грузии.

Политикой Каладзе занялся в 2011 году. В 2012 году был назначен на должность вице-премьера и министра энергетики Грузии. В 2017 году победил на выборах мэра Тбилиси и занимает эту должность до сих пор.