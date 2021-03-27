Зірка київського "Динамо" і "Мілана" Каха Каладдзе госпіталізований через порушення кровопостачання мозку

Колишній футболіст і мер грузинської столиці лікується і продовжує працювати у віддаленому режимі в одній з клінік Тбілісі.

Колишній гравець київського "Динамо" та італійського "Мілану", а нині мер Тбілісі, Каха Каладзе, потрапив до лікарні через порушення кровопостачання мозку.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

У Каладзе діагностували вертебробазилярний синдром — порушення функціонування мозку через ослаблення кровотоку в артеріях. Також у нього виявлена вестибулопатія — розлад вестибулярного апарату. Він лікується в одній з клінік Тбілісі.

"Друзі, мені приходить багато повідомлень від знайомих і зовсім незнайомих людей про те, де я. Вважаю своїм обов'язком повідомити вам: у мене діагностований вертебро-базилярний синдром і вестибулопатія, тому я проходжу медичне обстеження в одній з клінік Тбілісі ... Я хотів би, щоб ви дізналися про це від мене ", — написав Каладзе.

При цьому, мер Тбілісі продовжує працювати у віддаленому режимі.

"Працюю дистанційно і продовжую лікування", — написав він.

Вертебробазилярна недостатність — це стан, при якому виникає зменшення кровопостачання в системі артерій. В результаті цього порушується живлення і функції головного мозку. До основних клінічних ознак належать: запаморочення, головний біль, порушення зору, непритомність, астенічний синдром.

Відзначимо, після виступів в Грузії за тбіліське "Динамо", на початку 1998 року Каха Каладзе перейшов до київського "Динамо". У його складі він тричі ставав чемпіоном України, також 3 рази вигравав кубок країни.

Влітку 2001 року за 16 мільйонів євро перейшов до "Мілана", за який виступав протягом десяти сезонів. У складі італійського клубу він виграв один чемпіонат Італії, два рази ставав переможцем Ліги чемпіонів, по одному разу ставав переможцем Суперкубка УЄФА і клубного чемпіонату світу.

Також на його рахунку 83 матчі за збірну Грузії.

Політикою Каладзе зайнявся в 2011 році. У 2012 році був призначений на посаду віце-прем'єра та міністра енергетики Грузії. У 2017 році переміг на виборах мера Тбілісі і займає цю посаду до сих пір.