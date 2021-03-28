Президент Египта поручил разгрузить судно, заблокировавшее Суэцкий канал

Спасатели планируют снять с палубы несколько контейнеров в определенных местах, чтобы уменьшить вес судна.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился начать подготовку к разгрузке застрявшего судна Ever Given. Об этом портал Al Arabia News пишет со ссылкой на главу администрации Суэцкого канала Усаму Рабиа.

По его словам, спасательные службы за сутки достигли немалого прогресса и сдвинули контейнеровоз на четыре метра. Теперь у корабля двигается руль и работает гребной винт, а под носом оказалась вода. Cпасатели из администрации Суэцкого канала и команда компании Smit Salvage из Нидерландов оценивают, какие из 18,3 тыс контейнеров следует убрать с корабля при помощи крана, чтобы снять его с мели. При этом уже сейчас понятно, что этот процесс займет много времени.

Источники из администрации сообщили, что под носом корабля обнаружили крупную скалу, которая затрудняет работу спасателей. Сейчас они разделились на две смены: 12 часов для земснарядов и 12 часов для буксиров, которые не могут полноценно работать во время прилива.

Изначально сообщалось, что контейнеровоз налетел на мель в Суэцком канале из-за сильного ветра, который сопровождался пылевой бурей. Сейчас же Усама Рабиа допускает: грузовое судно могло налететь на мель из-за технической неисправности.

Тем временем, в Суэцком канале ждут транзита более 320 кораблей, в том числе контейнеровозы, балкеры, суда для перевозки сжиженного природного или нефтяного газа. Все они выстроились у входа в Суэцкий канал и ждут возможности попасть в Средиземное море. В администрации подчеркнули, что крупные габариты контейнеровоза затрудняют управление, поскольку его длина (400 метров) превышает ширину канала (до 350 метров). Судно MV Ever Given является одним из крупнейших в мире. Оно весит 223 000 тонн, вмещает около 18 тысяч контейнеров и принадлежит компании Shoei Kisen из Японии, но ходит по флагом Панамы.

Ранее перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given показали из космоса. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков поделился фото на своей странице в социальной сети, на нем видно, как буксиры пытаются оттащить судно на глубину.