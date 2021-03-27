У входа в заблокированный Суэцкий канал собралось уже 321 судно (видео)

Работы по разблокировке движения, уверяет руководство канала, уже ведутся. Но все зависит от приливов.

Свыше 320 суден собрались у входа в Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом Ever Given. Такие данные по состоянию на 27 марта озвучил на брифинге глава управления Суэцкого канала (SCA) Усама Рабиа, передает Egypt Independent.

Рабиа подчеркнул, что руководство работает день и ночь, чтобы разрешить кризис, и отметил, что состояние приливов имеет "жизненно важное значение" для определения времени дноуглубительных работ. Он пояснил, что земснаряды были задействованы с первых часов происшествия, и власти направили пять дополнительных буксиров на место инцидента.

В день, когда огромное судно село на мель, заблокировав канал, скорость ветра составляла до 40 узлов и сопровождалась пыльными бурями. Власти сначала назвали именно погодные условия причиной ЧП. Однако, по словам Рабиа, не это спровоцировало инцидент, а крупные аварии, как правило, имеют "сложные" причины. Он подчеркнул, что огромный размер контейнеровоза затрудняет управление, поскольку его длина (400 метров) превышает ширину канала (до 350 метров).

Судно MV Ever Given является одним из крупнейших в мире. Оно весит 223 000 тонн, вмещает около 18 тысяч контейнеров и принадлежит японской компании Shoei Kisen, хоть и ходит под панамским флагом. Контейнеровоз сел на мель 23 марта, полностью перекрыв один из важнейших в мире судоходных маршрутов. Блокировка канала обходится мировой экономике в 400 млн. долларов в час или примерно 6,66 млн. долларов США в минуту.

[ + – ] Судно MV Ever Given является одним из крупнейших в мире Фото: ВВС

Из-за инцидента цена доставки одного контейнера из Китая в Европу выросла до 8000 долларов, что в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Кроме того, контейнеровоз не дает возможности пройти через Суэцкий канал танкерам с нефтью, коих собралось уже 24, а стоимость нефтепродуктов на них составляет около 10 млрд. долларов. Это может серьезно ударить по ценам на нефть на мировых рынках, которые уже постепенно поползли вверх.

Сейчас около 12% мировой торговли проходит через канал длиной 193 км (120 миль), который соединяет Средиземное море с Красным морем и обеспечивает кратчайшее морское сообщение между Азией и Европой. Если судна, которые сейчас стоят в пробке, решат пойти через мыс Доброй Надежды в качестве альтернативного пути, их маршрут увеличится на 9650 километров, что займет на две недели больше и приведет к увеличению стоимости перевозки грузов на сотни тысяч долларов.

Ранее стало известно, что в субботу, 27 марта, судно немного удалось сдвинуть с места. Это произошло после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта.

[ + – ] Дноуглубительные работы в месте инцидента начались 25 марта Фото: Скриншот видео

Руководство Суэцкого канала, начавшее дноуглубительные работы 25 марта, заявило, что готово предпринять не менее двух попыток, чтобы снять с мели контейнеровоз 27 марта, но время работ зависит от начала прилива.

Компания-владелец судна предложила немного разгрузить его, чтобы облегчить его вес, однако предупредила, что это будет сложно. Ранее президент Shoei Kisen Юкито Хигаки выражал надежду, что до конца дня 27 марта корабль удастся снять с мели.

Тем временем свою помощь в разблокировке канала Египту уже предложили власти США, которые уверяют, что имеют необходимое оборудование.

Ранее в Сети появилась информация о том, что судном Ever Given якобы управляла женщина-капитан из Египта Марва Эль Селигдар. Это не соответствует действительности.