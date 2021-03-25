Женщина-капитан из Египта отрицает, что управляла судном, заблокировавшим Суэцкий канал (фото)

Марва Эль Селигдар утверждает, что против нее развернута организованная кампания, чтобы подвергнуть сомнению способность арабских женщин работать капитанами дальнего плавания.

В сети-интернет появилась информация, что судном Ever Given, которое село на мель и заблокировало на неопределенное время движение по Суэцкому каналу, управляла женщина-капитан из Египта Марва Эль Селигдар. Комментируя эту информацию, Эль Селигдар заявила, что она не соответствует действительности.

Об этом пишет Egypt Today.

Селехдар назвала распространение такой информации организованной против нее кампанией, добавив, что в Twitter были созданы три фальшивых аккаунта с ее именем, которые за несколько часов привлекли 20 тыс. подписчиков.

Издание пишет, что фейковые посты, распространенные в социальных сетях, также подвергали сомнению способность арабских женщин работать капитанами дальнего плавания.

Как сообщил председатель Управления Суэцкого канала Усама Раби, буксирам все еще не удается спустить на воду грузовое судно Ever Given, которое село на мель во вторник утром, перекрыв движение по каналу для других кораблей.

Чиновник объяснил причину аварии плохой погодой – скорость ветра составляла 40 узлов, что ухудшило управляемость корабля.

Напомним, во вторник, 24 марта один из крупнейших в мире контейнеровоз Ever Given (длина 400 м, ширина 59 м, водоизмещение 200 тыс. тонн) сел на мель на юге Суэцкого канала и перекрыл движение по нему. Семь буксиров уже несколько раз пытались снять судно с мели, но пока это не привело к успеху. Участники операции опасаются, что снять контейнеровоз с мели не получится раньше, чем через несколько дней.