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Світ Суецький канал заблоковано

Жінка-капітан з Єгипту заперечує, що управляла судном, що заблокувало Суецький канал (фото)

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суецький канал, жінка-капітан, Єгипет, фейки, Марва ЕльСелігдар
Фото: Egypt Today | Марва Ель Селігдар

Марва Ель Селігдар стверджує, що проти неї розгорнута організована кампанія, щоб поставити під сумнів здатність арабських жінок працювати капітанами далекого плавання.

У мережі з'явилася інформація, що судном Ever Given, яке сіло на мілину і заблокувало на невизначений час рух по Суецькому каналу, керувала жінка-капітан з Єгипту Марва Ель Селігдар. Коментуючи цю інформацію, Ель Селігдар заявила, що це неправда.

Про це пише Egypt Today.

Селігдар назвала поширення такої інформації організованою проти неї кампанією, додавши, що у Twitter були створені три фальшивих акаунти з її ім'ям, які за кілька годин залучили 20 тис. підписників.

суецький канал, жінка-капітан, Єгипет, фейки, Марва ЕльСелігдар

Видання пише, що фейкові пости, поширені в соціальних мережах, також ставили під сумнів здатність арабських жінок працювати капітанами далекого плавання.

суецький канал, жінка-капітан, Єгипет, фейки, Марва ЕльСелігдар

Як повідомив голова Управління Суецького каналу Усама Рабі, буксирам усе ще не вдається спустити на воду вантажне судно Ever Given, яке сіло на мілину у вівторок вранці, перекривши рух по каналу для інших кораблів.

суецький канал, жінка-капітан, Єгипет, фейки, Марва ЕльСелігдар

Чиновник пояснив причину аварії поганою погодою — швидкість вітру становила 40 вузлів, що погіршило керованість корабля.

суецький канал, жінка-капітан, Єгипет, фейки, Марва ЕльСелігдар
суецький канал, жінка-капітан, Єгипет, фейки, Марва ЕльСелігдар

Нагадаємо: у вівторок, 24 березня один з найбільших у світі контейнеровозів Ever Given (довжина 400 м, ширина 59 м, водотоннажність 200 тис. тонн) сів на мілину на півдні Суецького каналу і перекрив рух по ньому. Сім буксирів уже кілька разів намагалися зняти судно з мілини, але поки це не призвело до успіху. Учасники операції побоюються, що зняти контейнеровоз з мілини не вийде раніше, ніж через кілька днів.