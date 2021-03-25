Жінка-капітан з Єгипту заперечує, що управляла судном, що заблокувало Суецький канал (фото)

Марва Ель Селігдар стверджує, що проти неї розгорнута організована кампанія, щоб поставити під сумнів здатність арабських жінок працювати капітанами далекого плавання.

У мережі з'явилася інформація, що судном Ever Given, яке сіло на мілину і заблокувало на невизначений час рух по Суецькому каналу, керувала жінка-капітан з Єгипту Марва Ель Селігдар. Коментуючи цю інформацію, Ель Селігдар заявила, що це неправда.

Про це пише Egypt Today.

Селігдар назвала поширення такої інформації організованою проти неї кампанією, додавши, що у Twitter були створені три фальшивих акаунти з її ім'ям, які за кілька годин залучили 20 тис. підписників.

Видання пише, що фейкові пости, поширені в соціальних мережах, також ставили під сумнів здатність арабських жінок працювати капітанами далекого плавання.

Як повідомив голова Управління Суецького каналу Усама Рабі, буксирам усе ще не вдається спустити на воду вантажне судно Ever Given, яке сіло на мілину у вівторок вранці, перекривши рух по каналу для інших кораблів.

Чиновник пояснив причину аварії поганою погодою — швидкість вітру становила 40 вузлів, що погіршило керованість корабля.

Нагадаємо: у вівторок, 24 березня один з найбільших у світі контейнеровозів Ever Given (довжина 400 м, ширина 59 м, водотоннажність 200 тис. тонн) сів на мілину на півдні Суецького каналу і перекрив рух по ньому. Сім буксирів уже кілька разів намагалися зняти судно з мілини, але поки це не призвело до успіху. Учасники операції побоюються, що зняти контейнеровоз з мілини не вийде раніше, ніж через кілька днів.