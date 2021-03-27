Біля входу в заблокований Суецький канал вже зібралося 321 судно

Роботи по розблокуванню руху, запевняє керівництво каналу, вже проводяться. Але все залежить від припливів

Понад 320 суден зібралися біля входу в Суецький канал, заблокований контейнеровозом Ever Given. Такі дані станом на 27 березня озвучив на брифінгу глава управління Суецького каналу (SCA) Усама Рабіа, передає Egypt Independent.

Рабіа підкреслив, що керівництво працює день і ніч, щоб вирішити кризу, і зазначив, що стан припливів має "життєво важливе значення" для визначення часу днопоглиблювальних робіт. Він пояснив, що земснаряди були задіяні з перших годин події, і влада направила п'ять додаткових буксирів на місце інциденту.

У день, коли величезне судно сіло на мілину, заблокувавши канал, швидкість вітру становила до 40 вузлів і супроводжувалася пиловими бурями. Влада спочатку назвала саме погодні умови причиною НП. Однак, за словами Рабіа, не це спровокувало інцидент, а великі аварії, як правило, мають "складні" причини. Він підкреслив, що величезний розмір контейнеровоза ускладнює управління, оскільки його довжина (400 метрів) перевищує ширину каналу (до 350 метрів).

Судно MV Ever Given є одним з найбільших в світі. Воно важить 223 000 тон, вміщує близько 18 тисяч контейнерів і належить японській компанії Shoei Kisen, хоч і ходить під панамським прапором. Контейнеровоз сів на мілину 23 березня, повністю перекривши один з найважливіших в світі судноплавних маршрутів. Блокування каналу обходиться світовій економіці в 400 млн. доларів на годину або приблизно 6,66 млн. доларів США у хвилину.

[ + – ] Судно MV Ever Given є одним з найбільших в світі Фото: ВВС

Через інцидент ціна доставки одного контейнера з Китаю в Європу зросла до 8000 доларів, що в чотири рази більше, ніж у минулому році.

Крім того, контейнеровоз не дає можливості пройти через Суецький канал танкерам з нафтою, яких зібралося вже 24, а вартість нафтопродуктів на них становить близько 10 млрд. доларів. Це може серйозно вдарити по цінам на нафту на світових ринках, які вже поступово поповзли вгору.

Зараз близько 12% світової торгівлі проходить через канал довжиною 193 км (120 миль), що з'єднує Середземне море з Червоним морем і забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією і Європою. Якщо судна, які зараз стоять в пробці, вирішать піти через мис Доброї Надії в якості альтернативного шляху, їх маршрут збільшиться на 9650 кілометрів, що займе на два тижні більше і призведе до збільшення вартості перевезення вантажів на сотні тисяч доларів.

Раніше стало відомо, що в суботу, 27 березня, судно трохи вдалося зрушити з місця. Це сталося після того, як з району події забрали близько 20 тисяч тонн грунту.

[ + – ] Днопоглиблювальні роботи в місці інциденту почалися 25 березня Фото: Скриншот видео

Керівництво Суецького каналу, яке розпочало днопоглиблювальні роботи 25 березня, заявило, що готове зробити не менше двох спроб 27 березня, щоб зняти з мілини контейнеровоз, але час робіт залежить від початку припливу.

Компанія-власник судна запропонувала трохи розвантажити його, щоб полегшити вагу, проте попередила, що це буде складно. Раніше президент Shoei Kisen Юкіто Хігакі висловлював надію, що до кінця дня 27 березня корабель вдасться зняти з мілини.

Тим часом свою допомогу в розблокуванні каналу Єгипту вже запропонували владі США, які запевняють, що мають необхідне обладнання.

Раніше в Мережі з'явилася інформація про те, що судном Ever Given нібито керувала жінка-капітан з Єгипту Марва Ель Селігдар. Це не відповідає дійсності.