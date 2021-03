Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз немного сдвинули с места, – СМИ

Сегодня контейнеровоз Ever Given попытаются снять с мели дважды и немного разгрузить.

В субботу, 27 марта, руководство Суэцкого канала готово предпринять не менее двух попыток снять с мели застрявший контейнеровоз Ever Given.

Об этом сообщает Associated Press.

Время необходимых работ зависит от наступления прилива.

В работах по разблокировке застрявшего судна задействованы 10 буксиров, из под него уже извлечено 20 тыс. тонн морского грунта. В настоящее время подтоплений на судне нет, системы управления и винты – в порядке.

В японской компании Shoei Kisen, которая владеет контейнеровозом, сообщили, что рассматривают возможность его частичной разгрузки для того, чтобы облегчить его общий вес, однако признали, что эта операция будет сложной.

Вместе с тем, отмечает издание, Белый дом предложил помощь Египту в разблокировке канала.

"У нас есть оборудование и мощности, которых нет в большинстве стран, и мы видим, что мы можем помочь", – сказал президент США Джо Байден.

Кроме того, как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Египте, контейнеровоз Ever Given немного сдвинулся с места.

По словам собеседников издания, сдвинуть судно удалось после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Отмечается, что это стало первым успехом с начала работ по освобождению контейнеровоза.

В то же время, согласно данным сайта по слежению за морскими перевозками MarineTraffic.com, в связи с ситуацией в Суэцком канале некоторые суда уже пошли в обход Африки.

Напомним, во вторник, 24 марта один из крупнейших в мире контейнеровоз Ever Given сел на мель на юге Суэцкого канала и перекрыл движение по нему. По данным исследовательской компании Alphaliner, в самом канале и на подходах к нему в Красном и Средиземном морях скопилось 165 судов в ожидании открытия прохода. Участники спасательной операции заявили, что для освобождения застрявшего контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале может потребоваться несколько недель.

Украинский авиастроительный концерн "Антонов" готов помочь компаниям, чьи грузы находятся на заблокированных в Суэцком канале кораблях. В украинском авиастроительном гиганте заявили, что его самолеты могут доставить воздухом до 150 тонн груза в любую точку мира.