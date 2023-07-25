На борту 91 человек: российское судно "Михаил Сомов" село на мель в море, — росСМИ

Судно вышло из Архангельска 4 июля с грузом для полярных станций. На мель корабль сел у архипелага Земля Франца-Иосифа.

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25 июля стало известно, что научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" село на мель у архипелага Земля Франца-Иосифа. Угрозы разлива топлива нет, команда обследует корпус судна, сообщили "РИА Новости".

"В Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека, это архипелаг Земля Франца-Иосифа, село на мель экспедиционное судно "Михаил Сомов", — подтвердили информацию в ГУ МЧС России по Архангельской области.

На данный момент угрозы затопления и разлива топлива нет. На борту судна находится 91 человек, никто не пострадал. Экипаж обследует корпус судна, находящегося на мели.

Экипаж обследует все помещения и пространства для понимания состояния судна, проводится обследование вокруг, промерка глубин. Члены экспедиции и члены экипажа полностью обеспечены питьевой водой, питанием, камбуз работает.

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля и должен был доставить почти 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и акватории Белого, Баренцева и Карского морей, часть грузов уже завезена.

Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" — дизель-электроход, может быть использован в ледовом плавании при толщине сплошного льда до 70 см. Судно построено Херсонским судостроительным заводом, спущено на воду 28 февраля 1975 года.

Напомним, 25 июля стало известно, что в РФ военный катер во время тренировок выпустил ракетницу по пирсу со зрителями. Судно участвовало в репетиции ко Дню военно-морского флота во Владивостоке. Чудом снаряд не попал в тележку с младенцем.

12 июля СМИ сообщили, что в Керчи построили для России корабль, который будет обстреливать ракетами украинцев. Новый малый ракетный корабль "Циклон" имеет на борту установки для пуска восьми "Калибров". "Циклон" стал первым за последние 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства, включая комплекс испытаний.