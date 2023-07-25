На борту 91 людина: російське судно "Михайло Сомов" сіло на мілину в морі, — росЗМІ

Судно вийшло з Архангельська 4 липня з вантажем для полярних станцій. На мілину корабель сів біля архіпелагу Земля Франца-Йосипа.

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25 липня стало відомо, що науково-експедиційне судно "Михайло Сомов" сіло на мілину біля архіпелагу Земля Франца-Йосипа. Загрози розливу палива немає, команда обстежує корпус судна, повідомили "РИА Новости".

"У Баренцевому морі між островами Комсомольські та Землею Вільчека, це архіпелаг Земля Франца-Йосипа, сіло на мілину експедиційне судно "Михайло Сомов", — підтвердили інформацію в ГУ МНС Росії в Архангельській області.

Наразі загрози затоплення і розливу палива немає. На борту судна перебуває 91 людина, ніхто не постраждав. Екіпаж обстежує корпус судна, що перебуває на мілині.

Екіпаж обстежує всі приміщення і простори для розуміння стану судна, проводиться обстеження навколо, промірювання глибин. Члени експедиції та члени екіпажу повністю забезпечені питною водою, харчуванням, камбуз працює.

"Михайло Сомов" вийшов з Архангельська 4 липня і мав доставити майже 800 тонн вантажів на 21 полярну станцію на островах і акваторії Білого, Баренцового і Карського морів, частину вантажів уже завезено.

Науково-експедиційне судно "Михайло Сомов" - дизель-електрохід, може бути використаний у льодовому плаванні за товщини суцільного льоду до 70 см. Судно побудовано Херсонським суднобудівним заводом, спущено на воду 28 лютого 1975 року.

Нагадаємо, 25 липня стало відомо, що в РФ військовий катер під час тренувань випустив ракетницю по пірсу з глядачами. Судно брало участь у репетиції до Дня військово-морського флоту у Владивостоці. Дивом снаряд не влучив у візок із немовлям.

12 липня ЗМІ повідомили, що в Керчі побудували для Росії корабель, який обстрілюватиме ракетами українців. Новий малий ракетний корабель "Циклон" має на борту установки для пуску восьми "Калібрів". "Циклон" став першим за останні 25 років військовим кораблем, що пройшов на підприємстві повний цикл будівництва, включно з комплексом випробувань.