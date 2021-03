"Готовы протянуть крыло": "Антонов" предложил свои самолеты компаниям, чьи грузы застряли в Суэцком канале

В украинском авиастроительном гиганте заявили, что его воздушные суда могут доставить воздухом до 150 тонн груза.

Украинский авиастроительный концерн "Антонов" готов помочь компаниям, чьи грузы находятся на заблокированных в Суэцком канале кораблях.

Об этом сообщается в Twitter концерна.

В украинском авиастроительном гиганте заявили, что его самолеты могут доставить воздухом до 150 тонн груза в любую точку мира.

"Готовы протянуть крыло помощи компаниям, которые не могут доставить свои грузы морским путем из-за ситуации в Суэцком канале. Наш самолет может перевезти до 150 тонн груза. Мы доставим ваши грузы в любую точку назначения", – говорится в сообщении.

Отметим, конструкторское бюро "Антонова" создало Ан-225 "Мрия" , который является самым большим транспортным самолетом в мире. Сейчас он регулярно совершает гуманитарные рейсы во многие страны Европы.

Ан-225 "Мрия" был построен в единственном экземпляре в 1984-88 гг. Он оснащен более чем 30 колесами, шестью двигателями. Размах крыльев достигает 88 метров. Дальность полета воздушного судна составляет 15 400 км, а при полной загрузке – 4500 км. Ан-225 принадлежит абсолютный рекорд грузоподъемности для летательных аппаратов — 253,8 тонны.

Другое детище Антонова, тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 "Руслан" считается одним из крупнейших в мире среди серийных грузовых самолетов. В целом построили 60 таких самолетов. Дальность полета составляет 16500 км, с грузом 120 тонн – 4800 км, а с грузом 40 тонн – 12000 км.

Напомним, во вторник, 24 марта один из крупнейших в мире контейнеровоз Ever Given сел на мель на юге Суэцкого канала и перекрыл движение по нему. По данным исследовательской компании Alphaliner, в самом канале и на подходах к нему в Красном и Средиземном морях скопилось 165 судов в ожидании открытия прохода. Участники спасательной операции заявили, что для освобождения застрявшего контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале может потребоваться несколько недель.