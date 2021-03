"Готові простягнути крило": "Антонов" запропонував свої літаки компаніям, чиї вантажі застрягли в Суецькому каналі

В українському авіабудівному гіганті заявили, що його повітряні судна можуть доставити повітрям до 150 тонн вантажу.

Український авіабудівний концерн "Антонов" готовий допомогти компаніям, чиї вантажі знаходяться на заблокованих в Суецькому каналі кораблях.

Про це повідомляється у Twitter концерну.

В українському авіабудівному гіганті заявили, що його літаки можуть доставити повітрям до 150 тонн вантажу в будь-яку точку світу.

"Готові простягнути крило допомоги компаніям, які не можуть доставити свої вантажі морським шляхом через ситуацію в Суецькому каналі. Наш літак може перевезти до 150 тонн вантажу. Ми доставимо ваші вантажі в будь-яку точку призначення", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, конструкторське бюро "Антонова" створило Ан-225 "Мрія", який є найбільшим транспортним літаком у світі. Зараз він регулярно здійснює гуманітарні рейси в багато країн Європи.

Ан-225 "Мрія" був побудований в єдиному екземплярі в 1984-88 рр. Він оснащений більш ніж 30 колесами, шістьма двигунами. Розмах крил досягає 88 метрів. Дальність польоту повітряного судна становить 15 400 км, а при повному завантаженні — 4500 км. Ан-225 належить абсолютний рекорд вантажопідйомності для літальних апаратів — 253,8 тонни.

Інше дітище Антонова, важкий дальній транспортний літак Ан-124 "Руслан" вважається одним з найбільших у світі серед серійних вантажних літаків. Всього побудували 60 таких літаків. Дальність польоту становить 16500 км, з вантажем 120 тонн — 4800 км, а з вантажем 40 тонн — 12000 км.

Нагадаємо, у вівторок, 24 березня один з найбільших у світі контейнеровозів Ever Given сів на мілину на півдні Суецького каналу і перекрив рух по ньому. За даними дослідницької компанії Alphaliner, у самому каналі і на підходах до нього в Червоному і Середземному морях накопичилося 165 судів в очікуванні відкриття проходу. Учасники рятувальної операції заявили, що для звільнення застряглого контейнеровоза Ever Given в Суецькому каналі може знадобитися кілька тижнів.