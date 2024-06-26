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Майже як у Суецькому каналі: суховантаж із Латвії перекрив річку у Великій Британії (відео)

Суховантаж "Балтийская стрела", евер гів, Суецький канал, британія, Ever Given
Фото: Сambsnews | Суховантаж "Балтийская стрела" перекрив річку в Англії

Масивне 80-метрове вантажне судно застрягло на цілий день у річці Нене в Кембриджширі. І його намагався "відкопати" самотній екскаватор.

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Величезне 80-метрове вантажне судно "Балтійська стріла" з вантажем лісу застрягло в річці в Кембриджширі. І жваво всім нагадало блокування Суецького каналу 2021 року. Але тут затримка була не такою довгою і драматичною: суховантаж зняли з мілини вже надвечір. Але ця процедура все одно зібрала на березі цілий натовп роззяв. Про це пише Сambsnews.

Суховантаж застряг у річці Нене вранці 25 червня. А капітан повідомив про те, що судно сіло на мілину.

Baltic Arrow ("Балтійська стріла"), судно, побудоване 2002 року, йшло з Риги (Латвія) в порт Вісбеч із вантажем лісу.

Суховантаж "Балтийская стрела" перекрив річку в Англії

Вантажне судно ходить під прапором Сент-Кітс і Невіс, на його борту перебувають шестеро членів екіпажу і два місцевих лоцмани. Повідомлень про травми і руйнування не надходило. Але саму ситуацію вже описали як "рідкісну".

Суховантаж "Балтийская стрела", евер гів, Суецький канал, британія, Ever Give Fullscreen
Суховантаж "Балтийская стрела" перекрив річку в Англії
Фото: Сambsnews

Представник порту повідомив, що посадка на мілину, мабуть, сталася через відлив, коли частина судна перебувала в контакті з берегом. Повідомили, що судно зніматимуть із мілини під час наступного паводку і використають буксир.

"Дно річки тут дуже м'яке і мулисте, а судно розраховане на безпечну посадку на мілину, тому ми впевнені, що жодних проблем не виникне", — повідомили в порту Вісбеча. Так і сталося ближче до вечора, коли під оплески присутніх на березі глядачів суховантаж продовжив свій шлях.

Суховантаж "Балтийская стрела", евер гів, Суецький канал, британія, Ever Give Fullscreen
Суховантаж "Балтийская стрела" перекрив річку в Англії
Фото: Сambsnews

Цей інцидент повторив аналогічну подію 2021 року, коли вантажне судно сіло на мілину в Суецькому каналі, заблокувавши глобальне судноплавне сполучення.

Тоді велетенський суховантаж водотоннажністю 200 000 тонн під назвою Ever Given — розміром із чотири футбольні поля — дрейфував усією шириною Суецького каналу і в березні 2021 року перекрив його на кілька днів. Тоді понад 360 суден із вантажем на 9,6 мільярда доларів застрягли з різних боків від Суецького каналу .

Ever Given, суецький канал Fullscreen
Ever Given у Суецькому каналі
Фото: Maxar Tech

А сам суховантаж став героєм мемів і жартів, особливо, коли його приїхав рятувати самотній екскаватор, який на тлі гігантського корабля здавався зовсім крихітним.