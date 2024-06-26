Майже як у Суецькому каналі: суховантаж із Латвії перекрив річку у Великій Британії (відео)

Масивне 80-метрове вантажне судно застрягло на цілий день у річці Нене в Кембриджширі. І його намагався "відкопати" самотній екскаватор.

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Величезне 80-метрове вантажне судно "Балтійська стріла" з вантажем лісу застрягло в річці в Кембриджширі. І жваво всім нагадало блокування Суецького каналу 2021 року. Але тут затримка була не такою довгою і драматичною: суховантаж зняли з мілини вже надвечір. Але ця процедура все одно зібрала на березі цілий натовп роззяв. Про це пише Сambsnews.

Суховантаж застряг у річці Нене вранці 25 червня. А капітан повідомив про те, що судно сіло на мілину.

Baltic Arrow ("Балтійська стріла"), судно, побудоване 2002 року, йшло з Риги (Латвія) в порт Вісбеч із вантажем лісу.

Суховантаж "Балтийская стрела" перекрив річку в Англії

Вантажне судно ходить під прапором Сент-Кітс і Невіс, на його борту перебувають шестеро членів екіпажу і два місцевих лоцмани. Повідомлень про травми і руйнування не надходило. Але саму ситуацію вже описали як "рідкісну".

Суховантаж "Балтийская стрела" перекрив річку в Англії Фото: Сambsnews

Представник порту повідомив, що посадка на мілину, мабуть, сталася через відлив, коли частина судна перебувала в контакті з берегом. Повідомили, що судно зніматимуть із мілини під час наступного паводку і використають буксир.

"Дно річки тут дуже м'яке і мулисте, а судно розраховане на безпечну посадку на мілину, тому ми впевнені, що жодних проблем не виникне", — повідомили в порту Вісбеча. Так і сталося ближче до вечора, коли під оплески присутніх на березі глядачів суховантаж продовжив свій шлях.

Суховантаж "Балтийская стрела" перекрив річку в Англії Фото: Сambsnews

Цей інцидент повторив аналогічну подію 2021 року, коли вантажне судно сіло на мілину в Суецькому каналі, заблокувавши глобальне судноплавне сполучення.

Тоді велетенський суховантаж водотоннажністю 200 000 тонн під назвою Ever Given — розміром із чотири футбольні поля — дрейфував усією шириною Суецького каналу і в березні 2021 року перекрив його на кілька днів. Тоді понад 360 суден із вантажем на 9,6 мільярда доларів застрягли з різних боків від Суецького каналу .

Ever Given у Суецькому каналі Фото: Maxar Tech

А сам суховантаж став героєм мемів і жартів, особливо, коли його приїхав рятувати самотній екскаватор, який на тлі гігантського корабля здавався зовсім крихітним.