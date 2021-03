Чай, корови, товари Ikea та українська пшениця: що застрягло в корабельному заторі в Суецькому каналі

З 23 березня між Червоним і Середземним морями 360 суден чекають, коли контейнеровоз Ever Given знімуть з мілини

Понад 360 суден з вантажем на 9,6 мільярдів доларів застрягли з різних сторін від Суецького каналу. Усі вони чекають, коли контейнеровоз Ever Given, що сів на мілину ще 23 березня, зможуть розвернути і шлях по каналу стане вільний. Про це пише The Guardian.

За даними сайту MarineTraffic, який відстежує рух суден, у неділю, 28 березня, у заторі стояли близько 100 суден з нафтою або нафтопродуктами.

За словами Паоли Родрігес Масіу з Rystad Energy, близько 1,74 млн барелів нафти зазвичай транспортується через Суецький канал щодня, проте велика частина експортної нафти з країн Перської затоки проходить через трубопровід Сумед, що перетинає Єгипет.

[ + – ] Буксири біля контейнеровоза/Фото: Suez Canal Authority

Крім нафти, у заторі застрягли 11 суден з вантажем з 130 тисяч голів великої рогатої худоби, які слідують з Румунії в Йорданію. Єгипетська влада вже відправила туди фураж і три бригади ветеринарів.

В Ikea, шведський компанії, яка виробляє меблі і товари для дому, заявили, що 110 контейнерів з їхньою продукцією застрягли в морському заторі. У тому числі і на борту нещасливого Ever Given.

Компанія Van Rees Group, що базується в Роттердамі, і є однією з найстаріших у світі компаній, що торгують чаєм, також приєдналася до хору постраждалих. Її представники наголосили, що 80 контейнерів з чаєм на 15 судах досі стоять у заторі. І якщо найближчим часом проблема не вирішиться, то в компанії виникне "хаос", тому що вичерпаються запаси.

Дейв Хінтон, власник лісозаготівельної компанії на північному заході Англії, сказав, що в нього на контейнеровозі Ever Given застрягла партія французького дуба.

За словами Хінтона, дуб був відправлений з Франції для переробки в шпоновану підлогу в Китай, і повертався замовнику у Великобританію. "Я поговорив зі своїм клієнтом, і повідомив йому погану новину про те, що його підлогу перекрив Суецький канал. Він мені спочатку не повірив, думав, що я жартую", — розповів Хінтон.

[ + – ] Застряглий Ever Given, вид з берега/Фото: Twitter Dan Murphy

За даними Stark Shipping, у "суецькому заторі" застрягло вісім суден з вантажем українських компаній, таких як Nibulon, Cargill, Metinvest, ArcelorMittal. Серед вантажів: кукурудза, пшениця, залізна руда і металопродукція. Більшість з них слідує в Китай. У цілому "підвисли" понад 680 000 тон українського експорту.

Судноплавні компанії, такі як Maersk, перенаправили кораблі в більш тривалу подорож навколо мису Доброї Надії в Південній Африці, збільшивши час у дорозі, як мінімум, на сім днів.

За даними цієї компанії, якщо Ever Given навіть знімуть з мілини, розвернуть і відправлять у перерване плавання, то поки всі інші кораблі пройдуть по каналу, пройде не менше тижня.

Згідно зі списком Lloyd's, до 90% постраждалих вантажів не були застраховані від затримок.

Нагадаємо, що вранці 29 березня з мілини зняли контейнеровоз, який заблокував рух по Суецькому каналу. Вантажне судно зійшло з дрібної ділянки близько 4.30 за місцевим часом (5.30 за київським). Ever Given у безпечних умовах. Рятувальні команди розгортають його таким чином, щоб він зміг самостійно вибратися з каналу.

Раніше інцидент у каналі став джерелом жартів і мемів. А також виявилося, що капітан намалював недвозначну картинку, перед тим, як увійти в канал.