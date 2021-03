Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале (видео)

Специалистам понадобилось шесть дней и десять буксиров, чтобы развернуть один из самых крупных кораблей в мире.

Утром 29 марта с мели сняли контейнеровоз, который заблокировал движение по Суэцкому каналу. Об этом в социальной сети Twitter сообщила пресс-служба компании Inchcape Shipping.

Грузовое судно сошло с мелкого участка около 4:30 по местному времени (5:30 по киевскому). По данным поставщика морских услуг, Ever Given находится в безопасных условиях. Спасательные команды разворачивают Ever Given таким образом, чтобы он смог самостоятельно выбраться из канала.

[ + – ] Inchcape Shipping показала размещение Ever Given на карте

Журналист New-York Times Эван Хилл разместил в Twitter видео, на котором контейнеровоз плывет после разворота в окружении буксиров.

Bloomberg со ссылкой на администрацию Суэцкого канала сообщает, что контейнеровоз удалось сдвинуть во время очередной попытки, в которой были задействованы 10 буксиров. Пока неясно, как скоро движение по каналу будет восстановлено, ведь у корабля поврежден корпус. По последним подсчетам, прохода через Суэцкий канал уже ожидают 450 судов, при этом многие из них развернулись и направились в обход Африки, чтобы не потерять деньги.

Тем временем, в сети появилась интерактивная карта-игра, которая позволяет разместить контейнеровоз Ever Given в любой точке Земли и посмотреть, как он там "застрянет". Сервис позволяет перетаскивать изображение и разворачивать его по часовой стрелке. Пользователь может увеличивать или уменьшать корабль, но есть специальная кнопка, которая подгоняет размеры под масштаб. К примеру, Ever Given может застрять в Панамском канале, соединяющем Тихий Океан и Карибское море.

[ + – ] Сервис показал, как Ever Given разместится в Панамском канале Фото: Скриншот

Контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал еще 23 марта, когда в регионе разыгрался сильный ветер и пылевая буря. Ever Given является одним из самых больших кораблей в мире, весит 223 тысячи тонн, вмещает около 18 тысяч контейнеров, а его длина (400 метров) превышает ширину канала (максимум 350 метров). Судно ходит по флагом Панамы, но им владеет японская компания Shoei Kisen.

Накануне Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Египта, поручил разгрузить Ever Given, чтобы уменьшить его вес. Как сообщил глава Суэцкого канала Усаму Рабиа, спасатели в сотрудничестве с командой Smit Salvage из Нидерландов приготовились убрать некоторые контейнеры при помощи крана. По данным источников, под носом корабля заметили большую скалу, которая затруднила разворот.