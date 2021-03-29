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Мир Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given

Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале (видео)

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Контейнеровоз, Ever Given, Суэцкий канал
Фото: Скріншот з відео на YouTube-каналі Bloomberg Quicktake: Now | Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале

Специалистам понадобилось шесть дней и десять буксиров, чтобы развернуть один из самых крупных кораблей в мире.

Утром 29 марта с мели сняли контейнеровоз, который заблокировал движение по Суэцкому каналу. Об этом в социальной сети Twitter сообщила пресс-служба компании Inchcape Shipping.

Грузовое судно сошло с мелкого участка около 4:30 по местному времени (5:30 по киевскому). По данным поставщика морских услуг, Ever Given находится в безопасных условиях. Спасательные команды разворачивают Ever Given таким образом, чтобы он смог самостоятельно выбраться из канала. 

Inchcape Shipping, карта, Ever Given, Суэцкий канал
Inchcape Shipping показала размещение Ever Given на карте

Журналист New-York Times Эван Хилл разместил в Twitter видео, на котором контейнеровоз плывет после разворота в окружении буксиров. 

Bloomberg со ссылкой на администрацию Суэцкого канала сообщает, что контейнеровоз удалось сдвинуть во время очередной попытки, в которой были задействованы 10 буксиров. Пока неясно, как скоро движение по каналу будет восстановлено, ведь у корабля поврежден корпус. По последним подсчетам, прохода через Суэцкий канал уже ожидают 450 судов, при этом многие из них развернулись и направились в обход Африки, чтобы не потерять деньги.

Тем временем, в сети появилась интерактивная карта-игра, которая позволяет разместить контейнеровоз Ever Given в любой точке Земли и посмотреть, как он там "застрянет". Сервис позволяет перетаскивать изображение и разворачивать его по часовой стрелке. Пользователь может увеличивать или уменьшать корабль, но есть специальная кнопка, которая подгоняет размеры под масштаб. К примеру, Ever Given может застрять в Панамском канале, соединяющем Тихий Океан и Карибское море. 

Ever Given
Сервис показал, как Ever Given разместится в Панамском канале
Фото: Скриншот

Контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал еще 23 марта, когда в регионе разыгрался сильный ветер и пылевая буря. Ever Given является одним из самых больших кораблей в мире, весит 223 тысячи тонн, вмещает около 18 тысяч контейнеров, а его длина (400 метров) превышает ширину канала (максимум 350 метров). Судно ходит по флагом Панамы, но им владеет японская компания Shoei Kisen.

Накануне Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Египта, поручил разгрузить Ever Given, чтобы уменьшить его вес. Как сообщил глава Суэцкого канала Усаму Рабиа, спасатели в сотрудничестве с командой Smit Salvage из Нидерландов приготовились убрать некоторые контейнеры при помощи крана. По данным источников, под носом корабля заметили большую скалу, которая затруднила разворот.