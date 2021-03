Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі (відео)

Фахівцям знадобилося шість днів і десять буксирів, щоб ровернути один із найбільших кораблів у світі.

Вранці 29 березня з мілини зняли контейнеровоз, який заблокував рух по Суецькому каналу. Про це в соціальній мережі Twitter повідомила прес-служба компанії Inchcape Shipping.

Вантажне судно зійшло з мілини приблизно о 04:30 за місцевим часом (05:30 за київським). За даними постачальника морських послуг, Ever Given знаходиться в безпечних умовах. Рятувальні команди розвертають Ever Given таким чином, щоб він зміг самостійно вибратися з каналу.

[ + – ] Inchcape Shipping показала розміщення Ever Given на мапі

Журналіст New-York Times Еван Хілл розмістив у Twitter відео, на якому контейнеровоз пливе після розвороту в оточенні буксирів.

Bloomberg із посиланням на адміністрацію Суецького каналу повідомляє, що контейнеровоз вдалося зрушити під час чергової спроби, в якій були задіяні 10 буксирів. Поки незрозуміло, як скоро рух каналом буде відновлений, адже в корабля пошкоджений корпус. За останніми підрахунками, проходу через Суецький канал уже чекають 450 судів, при цьому багато хто з них розвернулися і попрямували в обхід Африки, щоб не втратити гроші.

Тим часом, у мережі з'явилася інтерактивна карта-гра, яка дозволяє розмістити контейнеровоз Ever Given у будь-якій точці Землі і подивитися, як він там "застрягне". Сервіс дозволяє перетягувати зображення і розвертати його за годинниковою стрілкою. Користувач може збільшувати або зменшувати корабель, але є спеціальна кнопка, яка підганяє розміри під масштаб. Наприклад, Ever Given може застрягти в Панамському каналі, що з'єднує Тихий Океан і Карибське море.

[ + – ] Сервіс показав, як Ever Given розміститься в Панамському каналі Фото: Скриншот

Контейнеровоз заблокував Суецький канал ще 23 березня, коли в регіоні розігрався сильний вітер і пилова буря. Ever Given є одним із найбільших кораблів у світі, важить 223 тисячі тонн, вміщує майже 18 тисяч контейнерів, а його довжина (400 метрів) перевищує ширину каналу (максимум 350 метрів). Судно ходить під прапором Панами, але ним володіє японська компанія Shoei Kisen.

Напередодні Абдель Фаттах ас-Сісі, президент Єгипту, доручив розвантажити Ever Given, щоб зменшити його вагу. Як повідомив глава Суецького каналу Усаму Рабіа, рятувальники у співпраці з командою Smit Salvage із Нідерландів приготувалися прибрати деякі контейнери за допомогою крана. За даними джерел, під носом корабля помітили велику скелю, яка ускладнила розворот.