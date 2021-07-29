Судно Ever Given, яке заблокувало Суецький канал, прибуло в пункт призначення через 4 місяці (відео)

Судно знаходиться в терміналі Роттердама. Після розвантаження майже 14 тисяч контейнерів із товарами для Нідерландів Ever Given попрямує до Великобританії.

Контейнеровоз Ever Given, який заблокував рух по Суецькому каналу, прибув у свій первісний пункт призначення — Роттердам, повідомляє Reuters.

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У четвер вранці, 29 липня, судно пришвартувалося до терміналу ECT Delta. За словами журналістів, контейнеровоз Ever Given, що застряг у Суецькому каналі на шість днів, залишиться в Нідерландах до 3 серпня.

Після розвантаження товару, а саме майже 14 тисяч контейнерів із товарами, контейнеровоз Ever Given попрямує до Великобританії.

[ + – ] Ever Given у Роттердамі

Видання The WSJ нагадує, що корабель спочатку відправився з Янтьяна, Китай, 8 березня. 23 березня він застряг у Суецькому каналі, де провів тиждень, перекривши найважливіший водний шлях, що з'єднує Середземне та Червоне моря.

Через НП з контейнеровозом Ever Given відбулися глобальні затори в судноплавстві, коли суди стали на якір по обидва боки водного шляху. Решта кораблів повністю змінили маршрут навколо каналу.

Раніше Фокус повідомляв, що судно під панамським прапором Ever Given довжиною 400 м перегородило південну частину Суецького каналу, упершись носом і кормою в протилежні береги. Причиною того, що сталося, назвали сильний вітер і піщану бурю. Контейнеровоз із мілини зняли через шість днів, а за цей час у чергу на прохід з обох кінців каналу вишикувалися майже 400 суден.

Після НП в Суецькому каналі в ЗМІ почали з'являтися дані, що судном Ever Given керувала жінка-капітан з Єгипту Марва Ель Селігдар. Моряк відкинула всі звинувачення і заявила, що проти неї розгорнута організована кампанія, щоб поставити під сумнів здатність арабських жінок працювати капітанами далекого плавання.

Також Фокус розповідав, що контейнеровоз Ever Given випустили із Суецького каналу на початку липня. Власнику судна, який заблокував рух через Суецький канал, доведеться виплатити компенсацію. Сторони домовилися про фінансову компенсацію в розмірі $540 млн. З них $240 млн будуть виплачені відразу, а $300 млн — протягом року в розстрочку. Канал також отримає сучасний катер-буксир із тяговим зусиллям 75 тонн.