Заблокировавшее Суэцкий канал судно Ever Given прибыло в пункт назначения спустя 4 месяца (видео)

Судно находится в терминале Роттердама. После разгрузки около 14 тысяч контейнеров с товарами для Нидерландов Ever Given направится в Великобританию.

Контейнеровоз Ever Given, который заблокировал движение по Суэцкому каналу, прибыл в свой первоначальный пункт назначения — Роттердам, сообщает Reuters.

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В четверг утром, 29 июля, судно пришвартовалось к терминалу ECT Delta. По словам журналистов, контейнеровоз Ever Given, застрявший в Суэцком канале на шесть дней, останется в Нидерландах до 3 августа.

После разгрузки товара, а именно около 14 тысяч контейнеров с товарами, контейнеровоз Ever Given направиться в Великобританию.

[ + – ] Ever Given в Роттердаме

Издание The WSJ напоминает, что корабль первоначально отправился из Янтьяна, Китай, 8 марта. 23 марта он застрял в Суэцком канале, где провел неделю, перекрыв важнейший водный путь, соединяющий Средиземное и Красное моря.

Из-за ЧП с контейнеровозом Ever Given произошла глобальная пробка в судоходстве, когда суда стали на якорь по обе стороны водного пути. Остальные корабли полностью изменили маршрут вокруг канала.

Ранее Фокус сообщал, что судно под панамским флагом Ever Given длиной 400 м перегородило южную часть Суэцкого канала, упершись носом и кормой в противоположные берега. Причиной случившегося назвали сильный ветер и песчаную бурю. Контейнеровоз с мели сняли через шесть дней, а за это время в очередь на проход с обоих концов канала выстроились около 400 судов.

После ЧП в Суэцком канале в СМИ начали появляться данные, что судном Ever Given управляла женщина-капитан из Египта Марва Эль Селигдар. Моряк откинула все обвинения и заявила, что против нее развернута организованная кампания, чтобы подвергнуть сомнению способность арабских женщин работать капитанами дальнего плавания.

Также Фокус рассказывал, что контейнеровоз Ever Given выпустили из Суэцкого канала в начале июля. Владельцу судна, заблокировавшего движение через Суэцкий канал, придется выплатить компенсацию. Стороны договорились о финансовой компенсации в размере $540 млн. Из них $240 млн будут выплачены сразу, а $300 млн – в течение года в рассрочку. Канал также получит современный катер-буксир с тяговым усилием 75 тонн.