Контейнеровоз Ever Given выпустили из Суэцкого канала: владелец выплатит компенсацию

Японская компания заплатит по $90 млн за каждый день блокировки канала.

Администрация Суэцкого канала и владелец контейнеровоза Ever Given, ставшего причиной блокировки в марте канала, смогли после трех месяцев переговоров договориться о компенсации. Все это время судно, на которое был наложен арест, стояло на якоре в районе Большого и Малого Горьких озер между двумя участками канала.

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Стороны договорились о финансовой компенсации в размере $540 млн. Из них $240 млн будут выплачены сразу, а $300 млн – в течение года в рассрочку. Канал также получит современный катер-буксир с тяговым усилием 75 тонн.

7 июля состоятся церемония подписания мирового соглашения и пресс-конференция для журналистов.

Накануне суд по экономическим и хозяйственным вопросам снял арест с контейнеровоза и он продолжит прерванный в марте путь в Роттердам.

Первоначально Администрация канала потребовала от владельца судна компенсацию в размере $916 млн за нанесенный ущерб и за затраты по снятию контейнеровоза с мели. В мае оно согласилось уменьшить сумму сначала до $600 млн, потом до $550 млн.

В Египте сообщили, что несмотря на аварию Ever Given, прибыль канала за первые шесть месяцев 2021 года оказалась на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ever Given – контейнеровоз класса "Golden", один из крупнейших контейнеровозов в мире. Принадлежит Shoei Kisen Kaisha, дочерней компании по аренде и владению судами японской судостроительной компании Imabari Shipbuilding. Он находится в лизинге у тайваньской судоходной компании Evergreen Marine.

Напомним, 23 марта шедшее под панамским флагом судно Ever Given длиной 400 м перегородило южную часть канала, упершись носом и кормой в противоположные берега. Причиной случившегося назвали сильный ветер и песчаную бурю.

Шесть дней ушло на снятие судна с мели. За это время в очередь на проход с обоих концов канала выстроились около 400 судов.

Оператору экскаватора, который первым прибыл на место и откапывал нос контейнеровоза, уткнувшийся в берег, не заплатили за сверхурочную работу. Зато фотографии с ним облетели весь мир и породили сотни мемов.