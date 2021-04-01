Судно Ever Given задержано в Суэцком канале до окончания расследования

Бог даст, будет миллиард с лишним долларов: власти Египта подсчитываю материальный ущерб, и хотят компенсацию за блокировку канала.

Администрация Суэцкого канала заявила, что контейнеровоз Ever Given, который накануне был снят с мели и отбуксирован в Большое Горькое озеро, через которое проходит канал, не сможет покинуть свое место пребывания, пока не закончится расследование.

Об этом передает Reuters.

"Судно остается в Большом Горьком озере, пока не завершится расследование, оно там задержано", – сказал глава администрации канала Усама Раби, добавив, что это займет не меньше недели.

Издание сообщает, что расследование будет включать изучение мореходных качеств корабля и действий его капитана, чтобы определить причины, по которым судно село на мель. По словам источников, водолазы уже проверяют корпус корабля.

Также сообщается, что следователи допросили экипаж.

"Будет подсчитана сумма повреждений и потерь. По оценкам, Бог даст, она достигнет миллиарда с лишним долларов, и это право страны (требовать компенсации ущерба)", – сказал Раби, при этом, не уточнив, кто будет платить, и потребовал ли Египет уже компенсации.

Капитан Ever Given, сообщила администрация Суэцкого канала, полностью соблюдает требования расследования.

Напомним, утром 23 марта контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров застрял по диагонали на южном участке канала, остановив движение на кратчайшем судоходном маршруте между Европой и Азией. Причиной аварии был назван сильный ветер, который развернул судно.

Суда через Суэцкий канал начали проходить в обоих направлениях только с 20:00 по киевскому времени 29 марта.

Движение стало возможным, после того, как перегородившее канал судно Ever Given было снято с мели и отбуксировано в Большое Горькое озеро, через которое проходит канал. При движении сильный ветер частично развернул контейнеровоз, из-за чего он чуть снова не сел на мель. Стоящее на якоре судно проверят на морепригодность, прежде чем решить, сможет ли оно продолжать намеченный маршрут, сообщил оператор судна – тайваньская компания Evergreen Marine Corporation.