Ever Given вновь чуть не перегородил Суэцкий канал, но все закончилось благополучно (видео)

Сильный ветер частично развернул контейнеровоз, из-за чего он чуть снова не сел на мель.

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, который удалось снять с мели в понедельник, 29 марта вновь встал практически поперек водной артерии.

Как информирует Sky News, произошло это из-за сильного ветра, который частично развернул сухогруз. По данным издания, несмотря на изменение позиции, судно на мель не село.

[ + – ] Контейнеровоз Ever Given

[ + – ] Позиция корабля в канале

Позже поступила информация, что Ever Given развернулся в нужном направлении и следует по Суэцкому каналу на север.

[ + – ] Ever Given направляется на север

Напомним, утром 29 марта с мели сняли контейнеровоз, который заблокировал движение по Суэцкому каналу. Специалистам понадобилось шесть дней и десять буксиров, чтобы развернуть один из самых крупных кораблей в мире.

Контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал еще 23 марта, когда в регионе разыгрался сильный ветер и пылевая буря. Ever Given является одним из самых больших кораблей в мире, весит 223 тысячи тонн, вмещает около 18 тысяч контейнеров, а его длина (400 метров) превышает ширину канала (максимум 350 метров). Судно ходит по флагом Панамы, но им владеет японская компания Shoei Kisen.

Мировая экономика понесла существенные потери от блокировки Суэцкого канала, однако владельцы супертанкеров находятся в выигрыше. Прибыль крупных перевозчиков нефти, которые перевозят топливо с Ближнего Востока в Китай, выросла до $1371 в день.

Также в интернете появилась информация, что судном Ever Given, которое село на мель и заблокировало на неопределенное время движение по Суэцкому каналу, управляла женщина-капитан из Египта Марва Эль Селигдар. Комментируя эту информацию, Эль Селигдар заявила, что она не соответствует действительности.