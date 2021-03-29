Ever Given знову мало не перегородив Суецький канал, але все закінчилося благополучно (відео)

Сильний вітер частково розвернув контейнеровоз, через що він ледве знову не сів на мілину.

Контейнеровоз Ever Given, що заблокував рух у Суецькому каналі, який вдалося зняти з мілини в понеділок, 29 березня, знову встав практично поперек водної артерії.

Як інформує Sky News, сталося це через сильний вітер, який частково розгорнув суховантаж. За даними видання, незважаючи на зміну позиції, судно на мілину не сіло.

[ + – ] Контейнеровоз Ever Given

[ + – ] Позиція корабля в каналі

Пізніше надійшла інформація, що Ever Given розвернувся в потрібному напрямку і слідує по Суецькому каналу на північ.

[ + – ] Ever Given направляється на північ

Нагадаємо, що вранці 29 березня з мілини зняли контейнеровоз, який заблокував рух по Суецькому каналу. Фахівцям знадобилося шість днів і десять буксирів, щоб розвернути один з найбільших кораблів у світі.

Контейнеровоз заблокував Суецький канал ще 23 березня, коли в регіоні розігрався сильний вітер і пилова буря. Ever Given є одним з найбільших кораблів у світі, що важить 223 тисячі тонн, вміщує близько 18 тисяч контейнерів, а його довжина (400 метрів) перевищує ширину каналу (максимум 350 метрів). Судно ходить під прапором Панами, але ним володіє японська компанія Shoei Kisen.

Світова економіка зазнала суттєвих втрат від блокування Суецького каналу, проте власники супертанкерів у виграші. Прибуток великих перевізників нафти, які перевозять паливо з Близького Сходу в Китай, зріс до $ 1371 на день.

Також в інтернеті з'явилася інформація, що судном Ever Given, яке сіло на мілину і заблокувало на невизначений час рух по Суецькому каналу, керувала жінка-капітан з Єгипту Марва Ель Селігдар. Коментуючи цю інформацію, Ель Селігдар заявила, що це брехня.