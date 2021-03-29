Движение по Суэцкому каналу возобновилось, – Reuters

Из-за перекрытия канала Египет терял в сутки $14–15 млн дохода. От владельцев судна власти потребуют компенсации потерь.

Суда через Суэцкий канал начнут проходить в обоих направлениях с 20:00 по киевскому времени 29 марта. Об этом сообщили судоходные агентства, передает Reuters.

Движение стало возможным, после того, как перегородившее канал судно Ever Given было снято с мели и отбуксировано в Большое Горькое озеро, через которое проходит канал. При движении сильный ветер частично развернул контейнеровоз, из-за чего он чуть снова не сел на мель. Стоящее на якоре судно проверят на морепригодность, прежде чем решить, сможет ли оно продолжать намеченный маршрут, сообщил оператор судна – тайваньская компания Evergreen Marine Corporation.

[ + – ] Буксировка Ever Given

Египетские власти потребуют от владельцев контейнеровоза компенсацию. Из-за перекрытия канала его администрация теряла в сутки $14–15 млн дохода.

С обоих концов для канала образовалась очередь из примерно 370 судов. Считается, что на разгрузку Суэцкого канала уйдет до четырех дней. Власти обещают пропускать через канал не менее 100 судов в день.

Компания, участвовавшая в снятии судна с мели, сообщила, что для его освобождения было извлечено около 30 тыс. куб. м песка, было задействовано 13 буксиров.

Напомним, что утром 23 марта контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров застрял по диагонали на южном участке канала, остановив движение на кратчайшем судоходном маршруте между Европой и Азией. Около 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал, который является важным источником поступлений в иностранной валюте для Египта.

Причиной аварии был назван сильный ветер, который развернул судно.

Ever Given является одним из самых больших кораблей в мире, весит 223 тысячи тонн, вмещает около 18 тысяч контейнеров, а его длина (400 метров) превышает ширину канала (максимум 350 метров). Судно ходит по флагом Панамы, но им владеет японская компания Shoei Kisen.

Мировая экономика понесла существенные потери от блокировки Суэцкого канала, однако владельцы супертанкеров находятся в выигрыше. Прибыль крупных перевозчиков нефти, которые перевозят топливо с Ближнего Востока в Китай, выросла до $1371 в день.