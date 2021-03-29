Рух Суецьким каналом відновився, — Reuters

Через перекриття каналу Єгипет втрачав на добу $ 14-15 млн доходу. Від власників судна влади зажадають компенсації втрат.

Судна через Суецький канал почнуть проходити в обох напрямках з 20:00 за київським часом 29 березня. Про це повідомили судноплавні агентства, передає Reuters.

Рух став можливим, після того, як судно Ever Given, яке перегородило канал, було зняли з мілини і відбуксували у Велике Гірке озеро, через яке проходить канал. Під час руху сильний вітер частково розвернув контейнеровоз, через що він мало знову не сів на мілину. Судно, що стоїть на якорі, перевірять на морепридатність, перш ніж вирішити, чи зможе воно продовжувати намічений маршрут, повідомив оператор судна — тайванська компанія Evergreen Marine Corporation.

[ + – ] Буксирування Ever Given

Єгипетська влада зажадає від власників контейнеровоза компенсацію. Через перекриття каналу його адміністрація втрачала в добу $ 14-15 млн доходу.

З обох кінців каналу утворилася черга з приблизно 370 суден. Вважається, що на розвантаження Суецького каналу піде до чотирьох днів. Влада обіцяє пропускати через канал не менше 100 суден на день.

Компанія, яка брала участь в знятті судна з мілини, повідомила, що для його звільнення вилучили близько 30 тис куб. м піску, залучили 13 буксирів.

Нагадаємо, що вранці 23 березня контейнеровоз Ever Given довжиною 400 метрів застряг по діагоналі на південній ділянці каналу, зупинивши рух на найкоротшому судноплавному маршруті між Європою і Азією. Близько 15% світового судноплавства проходить через Суецький канал, який є важливим джерелом надходжень в іноземній валюті для Єгипту.

Причиною аварії назвали сильний вітер, який розвернув судно.

Ever Given є одним з найбільших кораблів у світі, важить 223 тисячі тонн, вміщує близько 18 тисяч контейнерів, а його довжина (400 метрів) перевищує ширину каналу (максимум 350 метрів). Судно ходить під прапором Панами, але ним володіє японська компанія Shoei Kisen.

Світова економіка зазнала суттєвих втрат від блокування Суецького каналу, проте власники супертанкерів знаходяться у виграші. Прибуток великих перевізників нафти, які перевозять паливо з Близького Сходу в Китай, зріс до $ 1371 на день.