Судно Ever Given затримано в Суецькому каналі до закінчення розслідування

Бог дасть, буде мільярд з гаком доларів: влада Єгипту підраховує матеріальні збитки і хоче компенсацію за блокування каналу.

Адміністрація Суецького каналу заявила, що контейнеровоз Ever Given, який напередодні був знятий з мілини і відбуксирував у Велике Гірке озеро, через яке проходить канал, не зможе покинути своє місце перебування, поки не закінчиться розслідування.

Про це передає Reuters.

"Судно залишається у Великому Гіркому озері, поки не завершиться розслідування, воно там затримане", — сказав голова адміністрації каналу Усама Рабі, додавши, що це займе не менше тижня.

Видання повідомляє, що розслідування буде включати вивчення морехідних якостей корабля і дій його капітана, щоб визначити причини, через які судно сіло на мілину. За словами джерел, водолази вже перевіряють корпус корабля.

Також повідомляється, що слідчі допитали екіпаж.

"Буде підрахована сума пошкоджень і втрат. За оцінками, Бог дасть, вона досягне мільярда з гаком доларів, і це право країни (вимагати компенсації збитку)", — сказав Рабі, при цьому не уточнивши, хто буде платити, і чи зажадав Єгипет вже компенсації.

Капітан Ever Given, повідомила адміністрація Суецького каналу, повністю дотримується вимог розслідування.

Нагадаємо, що вранці 23 березня контейнеровоз Ever Given завдовжки 400 метрів застряг по діагоналі на південній ділянці каналу, зупинивши рух на найкоротшому судноплавному маршруті між Європою й Азією. Причиною аварії був названий сильний вітер, який зупинив судно.

Судна через Суецький канал почали проходити в обох напрямках тільки з 20:00 за київським часом 29 березня.

Рух став можливим після того, як судно Ever Given було знято з мілини і його відбуксували у Велике Гірке озеро, через яке проходить канал. При русі сильний вітер частково розвернув контейнеровоз, через що він ледве знову не сів на мілину. Судно, що стоїть наразі на якорі, перевірять на морепридатність, перш ніж вирішити, чи зможе воно продовжувати намічений маршрут, повідомив оператор судна — тайванська компанія Evergreen Marine Corporation.