Контейнеровоз Ever Given випустили із Суецького каналу: власник виплатить компенсацію

Японська компанія заплатить по $ 90 млн за кожен день блокування каналу.

Адміністрація Суецького каналу і власник контейнеровоза Ever Given, що став причиною блокування в березні каналу, змогли після трьох місяців переговорів домовитися про компенсацію. Увесь цей час судно, на яке було накладено арешт, стояло на якорі в районі Великого і Малого Гірких озер між двома ділянками каналу.

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Сторони домовилися про фінансову компенсацію в розмірі $ 540 млн. З них $ 240 млн будуть виплачені відразу, а $ 300 млн — протягом року в розстрочку. Канал також отримає сучасний катер-буксир з тяговим зусиллям 75 тонн.

7 липня відбудуться церемонія підписання мирової угоди і пресконференція для журналістів.

Напередодні суд з економічних і господарських питань зняв арешт з контейнеровоза і він продовжить перерваний у березні шлях до Роттердама.

Спочатку Адміністрація каналу зажадала від власника судна компенсацію в розмірі $ 916 млн за завдані збитки і за витрати зі зняття контейнеровоза з мілини. У травні воно погодилося зменшити суму спочатку до $ 600 млн, потім до $ 550 млн.

В Єгипті повідомили, що незважаючи на аварію Ever Given, прибуток каналу за перші шість місяців 2021 року виявилася на 8,8% більшим, ніж за аналогічний період минулого року.

Ever Given — контейнеровоз класу "Golden", один з найбільших контейнеровозів у світі. Належить Shoei Kisen Kaisha, дочірній компанії з оренди та володіння суднами японської суднобудівної компанії Imabari Shipbuilding. Він у лізингу в тайванської судноплавної компанії Evergreen Marine.

Нагадаємо, 23 березня під панамським прапором судно Ever Given завдовжки 400 м перегородило південну частину каналу, упершись носом і кормою в протилежні береги. Причиною того, що сталося, назвали сильний вітер і піщану бурю.

Шість днів пішло на зняття судна з мілини. За цей час у чергу на прохід з обох кінців каналу вишикувалися близько 400 суден.

Оператору екскаватора, який першим прибув на місце і копаю ніс контейнеровоза, уткнувся в берег, не заплатили за роботу в надурочний час. Зате фотографії з ним облетіли весь світ і породили сотні мемів.