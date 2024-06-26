Почти как в Суэцком канале: сухогруз из Латвии перекрыл реку в Великобритании (видео)

Массивное 80-метровое грузовое судно застряло на целый день в реке Нене в Кембриджшире. И его пытался "откопать" одинокий экскаватор.

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Огромное 80-метровое грузовое судно "Балтийская стрела" с грузом леса застряло в реке в Кембриджшире. И живо всем напомнило блокировку Суэцкого канала в 2021 году. Но здесь задержка была не столько долгой и драматичной: сухогруз сняли с мели уже к вечеру. Но эта процедура все равно собрала на берегу целую толпу зевак. Об этом пишет Сambsnews.

Сухогруз застрял в реке Нене утром 25 июня. А капитан сообщил о том, что судно село на мель.

Baltic Arrow ("Балтийская стрела"), судно, построенное в 2002 году, шло из Риги (Латвия) в порт Висбеч с грузом леса.

Сухогруз "Балтийская стрела" перекрыл реку в Англии

Грузовое судно ходит под флагом Сент-Китс и Невис, на его борту находятся шесть членов экипажа и два местных лоцмана. Сообщений о травмах и разрушениях не поступало. Но саму ситуацию уже описали как "редкую".

Сухогруз "Балтийская стрела" перекрыл реку в Англии Фото: Сambsnews

Представитель порта сообщил, что посадка на мель, по-видимому, произошла из-за отлива, когда часть судна находилась в контакте с берегом. Сообщили, что судно будут снимать с мели при следующем паводке и используют буксир.

"Дно реки здесь очень мягкое и илистое, а судно рассчитано на безопасную посадку на мель, поэтому мы уверены, что никаких проблем не возникнет", — сообщили в порту Висбеча. Так и случилось ближе к вечеру, когда под аплодисменты собравшихся на берегу зрителей сухогруз продолжил свой путь.

Сухогруз "Балтийская стрела" перекрыл реку в Англии Фото: Сambsnews

Этот инцидент повторил аналогичное событие 2021 года, когда грузовое судно село на мель в Суэцком канале, заблокировав глобальное судоходное сообщение.

Тогда гигантский сухогруз водоизмещением 200 000 тонн под названием Ever Given — размером с четыре футбольных поля — дрейфовал по всей ширине Суэцкого канала и в марте 2021 года перекрыл его на несколько дней. Тогда более 360 судов с грузом на 9,6 миллиарда долларов застряли с разных сторон от Суэцкого канала.

Ever Given в Суэцком канале Фото: Maxar Tech

А сам сухогруз стал героем мемов и шуток, особенно, когда его приехал спасать одинокий экскаватор, который на фоне гигантского корабля казался совсем крохотным.