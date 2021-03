Чай, коровы, товары Ikea и украинская пшеница: что застряло в корабельной пробке в Суэцком канале

С 23 марта между Красным и Средиземным морями 360 судов ждут, когда контейнеровоз Ever Given снимут с мели

Более 360 судов с грузом на 9,6 миллиардов долларов застряли с разных сторон от Суэцкого канала. Все они ждут, когда контейнеровоз Ever Given, севший на мель еще 23 марта, сумеют развернуть и путь по каналу станет свободен. Об этом пишет The Guardian.

По данным сайта MarineTraffic, который отслеживает движение судов, в воскресенье, 28 марта, в пробке стояли около 100 судов с нефтью или нефтепродуктами.

По словам Паолы Родригес Масиу из Rystad Energy, около 1,74 млн баррелей нефти обычно транспортируется через Суэцкий канал каждый день, однако большая часть экспортной нефти из стран Персидского залива проходит через трубопровод Сумед, пересекающий Египет.

[ + – ] Буксиры у контейнеровоза/Фото: Suez Canal Authority

Помимо нефти, в пробке застряли 11 судов с грузом из 130 тысяч голов крупного рогатого скота, которые следуют из Румынии в Иорданию. Египетские власти уже отправили туда фураж и три бригады ветеринаров.

В Ikea, шведский компании, которая производит мебель и товары для дома, заявили, 110 контейнеров с их продукцией застряли в морской пробке. В том числе и борту злополучного Ever Given.

Компания Van Rees Group, базирующаяся в Роттердаме, и являющаяся одной из старейших в мире компаний, торгующих чаем, также присоединилась к хору пострадавших. Ее представители отметили, что 80 контейнеров с чаем на 15 судах до сих пор стоят в пробке. И если в ближайшее время проблема не разрешится, то в компании возникнет "хаос", потому что иссякнут запасы.

Дэйв Хинтон, владелец лесозаготовительной компании на северо-западе Англии, сказал, что у него на контейнеровозе Ever Given застряла партия французского дуба.

По словам Хинтона, дуб был отправлен из Франции для переработки в шпонированные полы в Китай, и возвращался заказчику в Великобритании. "Я поговорил со своим клиентом, и сообщил ему плохую новость о том, что его пол перекрыл Суэцкий канал. Он мне сначала не поверил, думал, что я шучу", — рассказал Хинтон.

[ + – ] Застрявший Ever Given, вид с берега/Фото: Twitter Dan Murphy

По данным Stark Shipping, в "суэцкой пробке" застряло восемь судов с грузом украинских компаний, таких как Nibulon, Cargill, Metinvest, ArcelorMittal. Среди грузов: кукуруза, пшеница, железная руда и металлопродукция. Большинство из них следует в Китай. В целом "подвисло" более 680 000 тонн украинского экспорта.

Судоходные компании, такие как Maersk, перенаправили корабли в более длительное путешествие вокруг мыса Доброй Надежды в Южной Африке, увеличив время в пути как минимум на семь дней.

По данным этой компании, если Ever Given даже снимут с мели, развернут и отправят в прерванное плавание, то пока все остальные корабли пройдут по каналу, пройдет не менее недели.

Согласно списку Lloyd’s, до 90% пострадавших грузов не были застрахованы от задержек.

Напомним, утром 29 марта с мели сняли контейнеровоз, который заблокировал движение по Суэцкому каналу. Грузовое судно сошло с мелкого участка около 4.30 по местному времени (5.30 по киевскому). Ever Given находится в безопасных условиях. Спасательные команды разворачивают его таким образом, чтобы он смог самостоятельно выбраться из канала.

Ранее инцидент в канале стал источником шуток и мемов. А также оказалось, что капитан нарисовал недвусмысленную картинку, перед тем, как войти в канал.