Надоело ждать: пьяный парень расчистил себе выезд со стоянки с помощью экскаватора (видео)

Несколько человек получили травмы, а один был доставлен в отделение неотложной помощи. Очевидцы происшествия поделились своими воспоминаниями.

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В Бразилии предположительно пьяный 23-летний Элосмар Франко де Баррос уничтожил несколько автомобилей и мотоциклов, пробиваясь через пробку на выезде с автостоянки с помощью экскаватора JCB. Об этом пишет NTK.

Нетерпеливый мужчина устроил хаос в воскресенья, 14 июля, после родео. По словам сотрудников полиции, парень был в состоянии алкогольного опьянения, когда протаранил экскаватором несколько автомобилей.

Издание отмечает, что несколько человек получили травмы, а один был доставлен в отделение неотложной помощи с подозрением на перелом стопы. Также сообщается, что де Баррос работает в компании GR Máquinas, которая оказывает услуги муниципалитету. В тот день он работал на стройке до 22:00 после чего начал выпивать с другом.

"Он вел экскаватор безрассудно и начал всех сбивать. Это было похоже на очень страшный фильм ужасов. Это был огромный шок", — рассказала Симона Перейра, которая наблюдала за происходящим из своей машины.

Даниэль Оливейра уезжал с родео и был на несколько машин впереди экскаватора, когда де Баррос потерял контроль над собой.

"Он не стал ждать и решил проехать по машинам. Он столкнулся с шестью автомобилями перед тем как очередь дошла до меня. Моя жена, брат и шурин только успели вовремя выскочить из машины", — сказал он.

Автомобиль Оливейры перевернулся, когда гидравлическая лопата экскаватора с силой ударила по нему. Транспортное средство было полностью уничтожено, а его ущерб составил 8000 бразильских реалов (примерно 61 тысяча гривен)

Нарушитель спокойствия был арестован на месте происшествия и взят под стражу. Ему предъявлены обвинения в нанесении ущерба имуществу и вождении в нетрезвом виде.

Ранее Фокус сообщал, что таинственный самолет найден брошенным на обочине дороги. Сотрудники полиции сообщили, что человек, завладевший летательным аппаратом, хотел сдать его в пункт приема металлолома.

Также стало известно, что супруги спрыгнули с моста в ущелье, спасаясь от поезда. В отчаянной попытке избежать столкновения с приближающимся локомотивом муж и жена решили пойти на крайние меры. Оба человека выжили, но получили серьезные травмы.