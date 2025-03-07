Можна отримати безкоштовно: жінка назвала 3 послуги на круїзах, про які мало хто знає

Ілана Шаттауер зазначила, що пасажири можуть отримати розкішне шампанське, безкоштовні стейки та лобстери, а також цілодобовий сервіс у каюті. Ці та інші переваги чекають на пасажирів, які знають, де шукати приховані бонуси на борту круїзних лайнерів.

Related video

Мандрівниця та експертка з круїзів Ілана Шаттауер, авторка YouTube-каналу Life Well Cruised, поділилася секретами, як насолоджуватися додатковими привілеями на круїзних лайнерах без зайвих витрат. У своєму новому відео вона розповіла про три послуги, які часто виявляються безкоштовними — хоча багато туристів цього не знають.

За словами Шаттауер, дедалі більше круїзних компаній скасовують плату за доставку їжі в каюти, пропонуючи гостям безплатний легкий сніданок, а в деяких випадках — і гарячі страви. Наприклад, на лайнерах Disney і Cunard безоплатне обслуговування в номері може діяти і протягом дня. Експерт нагадує, що багато постояльців за звичкою бояться додаткових зборів, але на практиці їх нерідко можна уникнути.

Ще одне приємне відкриття — деякі види м'яса і морепродуктів у головному ресторані, зокрема стейк Нью-Йорк, яловичина Веллінгтон і лосось, входять у базову вартість. Шаттауер зазначила, що на окремих лайнерах, наприклад Carnival Celebration, у круїзах тривалістю сім ночей туристам навіть пропонують безкоштовні страви з хвоста лобстера.

За словами Шаттауер, деякі види м'яса і морепродуктів у головному ресторані входять у базову вартість Фото: YouTube

Хоча за алкоголь у більшості випадків доводиться платити окремо, у деяких ситуаціях його можна отримати безоплатно. Пасажирам варто зазирнути на мистецькі аукціони, які нерідко супроводжуються фуршетом із безкоштовним шампанським. Крім того, круїзні компанії іноді влаштовують "водоспад із шампанського" — ефектний захід, де келихи з ігристим напоєм роздають абсолютно безплатно.

За словами Ілани, головне — знати про наявні можливості та сміливо ними користуватися. Завдяки цим порадам навіть звичайнісінька подорож на лайнері може перетворитися на розкішний відпочинок із додатковими бонусами, за які не доведеться доплачувати.

Раніше Фокус повідомляв, що стюардеса розповіла, чому ніколи не слід плескати, коли літак приземляється. За її словами, оплески під час посадки часто викликають суперечки. Стюардеса Барбара Бацильєрі пояснила, чому краще дочекатися повної зупинки літака.

Також стало відомо, що пасажир спробував зупинити літак просто на злітній смузі. Порушник зумів подолати всі заходи безпеки й дістатися до літака, який уже готувався до зльоту.