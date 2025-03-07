Можно получить бесплатно: женщина назвала 3 услуги на круизах, о которых мало кто знает

Илана Шаттауэр отметила, что пассажиры могут получить роскошное шампанское, бесплатные стейки и лобстеры, а также круглосуточный сервис в каюте. Эти и другие преимущества ждут пассажиров, которые знают, где искать скрытые бонусы на борту круизных лайнеров.

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Путешественница и эксперт по круизам Илана Шаттауэр, автор YouTube-канала Life Well Cruised, поделилась секретами, как наслаждаться дополнительными привилегиями на круизных лайнерах без лишних трат. В своем новом видео она рассказала о трех услугах, которые часто оказываются бесплатными — хотя многие туристы этого не знают.

По словам Шаттауэр, все больше круизных компаний отменяют плату за доставку еды в каюты, предлагая гостям бесплатный легкий завтрак, а в некоторых случаях — и горячие блюда. Например, на лайнерах Disney и Cunard бесплатное обслуживание в номере может действовать и в течение дня. Эксперт напоминает, что многие постояльцы по привычке боятся дополнительных сборов, но на практике их нередко можно избежать.

Еще одно приятное открытие — некоторые виды мяса и морепродуктов в главном ресторане, в том числе стейк Нью-Йорк, говядина Веллингтон и лосось, входят в базовую стоимость. Шаттауэр отметила, что на отдельных лайнерах, например Carnival Celebration, в круизах продолжительностью семь ночей туристам даже предлагают бесплатные блюда из хвоста лобстера.

По словам Шаттауэр, некоторые виды мяса и морепродуктов в главном ресторане входят в базовую стоимость Фото: YouTube

Хотя за алкоголь в большинстве случаев приходится платить отдельно, в некоторых ситуациях его можно получить безвозмездно. Пассажирам стоит заглянуть на художественные аукционы, которые нередко сопровождаются фуршетом с бесплатным шампанским. Кроме того, круизные компании иногда устраивают "водопад из шампанского" — эффектное мероприятие, где бокалы с игристым напитком раздают совершенно бесплатно.

По словам Иланы, главное — знать о существующих возможностях и смело ими пользоваться. Благодаря этим советам даже самое обычное путешествие на лайнере может превратиться в роскошный отдых с дополнительными бонусами, за которые не придется доплачивать.

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Также стало известно, что пассажир попытался остановить самолет прямо на взлетной полосе. Нарушитель сумел преодолеть все меры безопасности и добраться до самолета, который уже готовился к взлету.