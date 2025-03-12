Пасажири зникають без сліду: працівниця "корабля мрії" розкриває похмурі таємниці (фото)
Жінка розповіла, що щороку в морі пропадають люди, а їхня доля залишається невідомою. За її словами, круїзні компанії неохоче коментують подібні випадки.
У мережі набирає популярності відео, в якому співробітниця круїзної компанії під ніком @your.beauty.dose в TikTok розповідає про маловідомі факти, приховані від пасажирів. Її ролик уже подивилися 8,3 мільйона разів.
Серед найбільш дивовижних одкровень — існування прихованих моргів на борту круїзних лайнерів. За словами працівниці, вони використовуються частіше, ніж можна було б припустити. Якщо пасажир помирає в морі, його тіло залишається на борту до наступного порту.
Але є і більш пікантні деталі. Так, у круїзах можна зустріти людей, які шукають специфічні знайомства. Дівчина розкрила секрет так званих "ананасових номерів" — перевернутий ананас на дверях є прихованим сигналом для подружжя, яке бажає знайти собі знайти іншу пару для розваг.
Не менш дивною стала заява про те, що порушників порядку на борту можуть замкнути в спеціальній корабельній в'язниці — це невелика кімната, де вони залишаються до прибуття в порт.
Що стосується харчування, то, як стверджує співробітниця, залишки їжі з однієї страви часто переробляються в іншу. Наприклад, суп, який подають сьогодні, цілком може бути приготований з учорашнього гарніру.
Крім того, у своєму останньому відео працівниця круїзної компанії повідомила ще одну моторошну деталь: щороку на лайнерах таємничо зникають пасажири. Однак ця інформація рідко стає надбанням громадськості.
Тим часом індустрія круїзів продовжує процвітати, пропонуючи все більш розкішні умови. Однак не всі кораблі відповідають суворим санітарним стандартам. Згідно з даними Business Insider, під час перевірки санітарних умов Центром з контролю і профілактики захворювань США судно отримує незадовільну оцінку, якщо набирає менше ніж 85 балів зі 100.
З більш ніж 100 перевірених кораблів середній бал становив 95,9, при цьому 27 суден отримали вищий бал. Ці дані змушують замислитися про безпеку і якість обслуговування на круїзних лайнерах, попри їхню популярність.
Раніше Фокус повідомляв, що пасажир спробував зупинити літак просто на злітній смузі. Порушник зумів подолати всі заходи безпеки й дістатися до літака, який вже готувався до зльоту.
Також стало відомо, що головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів. Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи й вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.