Пасажири зникають без сліду: працівниця "корабля мрії" розкриває похмурі таємниці (фото)

Жінка розповіла, що щороку в морі пропадають люди, а їхня доля залишається невідомою. За її словами, круїзні компанії неохоче коментують подібні випадки.

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У мережі набирає популярності відео, в якому співробітниця круїзної компанії під ніком @your.beauty.dose в TikTok розповідає про маловідомі факти, приховані від пасажирів. Її ролик уже подивилися 8,3 мільйона разів.

Серед найбільш дивовижних одкровень — існування прихованих моргів на борту круїзних лайнерів. За словами працівниці, вони використовуються частіше, ніж можна було б припустити. Якщо пасажир помирає в морі, його тіло залишається на борту до наступного порту.

Але є і більш пікантні деталі. Так, у круїзах можна зустріти людей, які шукають специфічні знайомства. Дівчина розкрила секрет так званих "ананасових номерів" — перевернутий ананас на дверях є прихованим сигналом для подружжя, яке бажає знайти собі знайти іншу пару для розваг.

Дівчина розкрила секрет так званих "ананасових номерів" Фото: TikTok

Не менш дивною стала заява про те, що порушників порядку на борту можуть замкнути в спеціальній корабельній в'язниці — це невелика кімната, де вони залишаються до прибуття в порт.

Що стосується харчування, то, як стверджує співробітниця, залишки їжі з однієї страви часто переробляються в іншу. Наприклад, суп, який подають сьогодні, цілком може бути приготований з учорашнього гарніру.

Крім того, у своєму останньому відео працівниця круїзної компанії повідомила ще одну моторошну деталь: щороку на лайнерах таємничо зникають пасажири. Однак ця інформація рідко стає надбанням громадськості.

Ілюстративне фото Фото: Viking Sky

Тим часом індустрія круїзів продовжує процвітати, пропонуючи все більш розкішні умови. Однак не всі кораблі відповідають суворим санітарним стандартам. Згідно з даними Business Insider, під час перевірки санітарних умов Центром з контролю і профілактики захворювань США судно отримує незадовільну оцінку, якщо набирає менше ніж 85 балів зі 100.

З більш ніж 100 перевірених кораблів середній бал становив 95,9, при цьому 27 суден отримали вищий бал. Ці дані змушують замислитися про безпеку і якість обслуговування на круїзних лайнерах, попри їхню популярність.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажир спробував зупинити літак просто на злітній смузі. Порушник зумів подолати всі заходи безпеки й дістатися до літака, який вже готувався до зльоту.

Також стало відомо, що головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів. Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи й вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.