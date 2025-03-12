Пассажиры исчезают без следа: работница "корабля мечты" раскрывает мрачные тайны (фото)

Женщина рассказала, что каждый год в море пропадают люди, а их судьба остается неизвестной. По ее словам, круизные компании неохотно комментируют подобные случаи.

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В сети набирает популярность видео, в котором сотрудница круизной компании под ником @your.beauty.dose в TikTok рассказывает о малоизвестных фактах, скрытых от пассажиров. Ее ролик уже посмотрели 8,3 миллиона раз.

Среди самых поразительных откровений – существование скрытых моргов на борту круизных лайнеров. По словам работницы, они используются чаще, чем можно было бы предположить. Если пассажир умирает в море, его тело остается на борту до следующего порта.

Но есть и более пикантные детали. Так, в круизах можно встретить людей, ищущих специфические знакомства. Девушка раскрыла секрет так называемых "ананасовых номеров" – перевернутый ананас на двери является скрытым сигналом для супругов, желающих найти себе найти другую пару для развлечений.

Девушка раскрыла секрет так называемых "ананасовых номеров" Фото: TikTok

Не менее удивительным стало заявление о том, что нарушителей порядка на борту могут запереть в специальной корабельной тюрьме – это небольшая комната, где они остаются до прибытия в порт.

Что касается питания, то, как утверждает сотрудница, остатки еды из одного блюда часто перерабатываются в другое. Например, суп, который подают сегодня, вполне может быть приготовлен из вчерашнего гарнира.

Кроме того, в своем последнем видео работница круизной компании сообщила еще одну жуткую деталь: ежегодно на лайнерах таинственно исчезают пассажиры. Однако эта информация редко становится достоянием общественности.

Иллюстративное фото Фото: Viking Sky

Тем временем индустрия круизов продолжает процветать, предлагая все более роскошные условия. Однако не все корабли соответствуют строгим санитарным стандартам. Согласно данным Business Insider, при проверке санитарных условий Центром по контролю и профилактике заболеваний США судно получает неудовлетворительную оценку, если набирает менее 85 баллов из 100.

Из более чем 100 проверенных кораблей средний балл составил 95,9, при этом 27 судов получили высший балл. Эти данные заставляют задуматься о безопасности и качестве обслуживания на круизных лайнерах, несмотря на их растущую популярность.

Ранее Фокус сообщал, что пассажир попытался остановить самолет прямо на взлетной полосе. Нарушитель сумел преодолеть все меры безопасности и добраться до самолета, который уже готовился к взлету.

Также стало известно, что главная достопримечательность "лучшего в мире аэропорта" разочаровала туристов. Джессика Джейн Тернер и ее партнер Джаспер продали свой дом, уволились с работы и отправились в путешествие по миру. Девушка мечтала провести несколько часов в знаменитом аэропорту, но реальность оказалась далеко не такой, как она представляла.