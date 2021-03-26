На разблокировку Суэцкого канала от судна Ever Given могут уйти недели

Руководитель компании, которая пытается снять судно с мели, рассказал, почему перевозчикам стоит рассмотреть маршрут вокруг Африки.

Для освобождения застрявшего контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале может потребоваться несколько недель. Об этом сообщает Reuters.

"Нельзя исключать, что это может занять несколько недель, в зависимости от ситуации", — заявил Питер Бердовский, директор компании Boskalis (Нидерланды), которая привлечена к спасательной операции.

В администрации порта рассматривают возможность снятия части контейнеров для снижения веса сухогруза. Сейчас в канале проводят дноуглубление. Для освобождения судна привлекли 8 буксиров, которые пытаются вывести корабль с мели.

Первоначально ожидалось, что освободить корабль удастся за несколько дней, но операция затягивается. В воскресенье, по прогнозам синоптиков, ожидается высокий прилив, что должно поспособствовать освобождению корабля.

[ + – ] Очередь в Суэцком канале Фото: Скриншот

"Это похоже на огромного кита, выброшенного на берег. Это огромный груз на песке. Возможно, придется работать с комбинацией снижения веса за счет удаления контейнеров, нефти и воды с корабля, буксиров и выемки песка", — добавил Бердовский.

Компания-перевозчик AP Moller Maersk сообщила Reuters, что они рассматривают вопрос переправки своих судов вокруг Африки, что увеличит срок доставки на 5-6 дней.

Напомним, событие произошло 24 марта. Контейнеровоз тайваньской компании Evergreen стал на мель из-за сильного ветра и пыльной бури, произошедшей ранее. Из-за этого движение каналом полностью остановилось.

400-метровое судно Ever Given, перед тем как сесть на мель в Суэцком канале, проделало странный маршрут. В Суэцком канале и на подходах к нему скопилось около 200 судов.