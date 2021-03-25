Заблокировавшее Суэцкий канал судно по-прежнему остается на мели (фото)

Участники спасательной операции опасаются, что освободить контейнеровоз из западни получится не раньше, чем через несколько дней.

В Суэцком канале продолжаются работы по снятию с мели контейнеровоза Ever Given (фрахтователь – тайваньская Evergreen) , который 24 марта сел на мель и перекрыл движение других кораблей.

Семь буксиров уже несколько раз пытались снять судно с мели, но пока это не привело к успеху.

Из-за проведения спасательной операции движение по каналу по-прежнему полностью остановлено в обоих направлениях.

Контейнеровоз Ever Given является одним из крупнейших в мире (длина 400 м, ширина 59 м, водоизмещение 200 тыс. тонн).

На его борту находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, что значительно усложняет процесс его "освобождения".

Участники операции опасаются, что снять контейнеровоз с мели не получится раньше, чем через несколько дней.

По данным исследовательской компании Alphaliner, в самом канале и на подходах к нему в Красном и Средиземном морях скопилось 165 судов в ожидании открытия прохода.

Контейнеровоз Ever Given направлялся из Китая в Роттердам, никто из экипажа не пострадал.

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км (120 миль). Он был открыт в 1869 году и является одним из самых загруженных водных путей в мире. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.

Напомним, во вторник, 24 марта один из крупнейших в мире контейнеровоз Ever Given сел на мель на юге Суэцкого канала и перекрыл движение по нему. Контейнеровоз должен был прибыть в пункт назначения, в порт Роттердам, 31 марта.