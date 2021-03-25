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Світ Суецький канал заблоковано

Заблокувавши Суецький канал, судно, як і раніше, залишається на мілині (фото)

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Суецький канал, Судно, Контейнеровоз, Рятувальні роботи, Мель

Учасники рятувальної операції побоюються, що звільнити контейнеровоз з пастки вийде не раніше, ніж через кілька днів.

У Суецькому каналі тривають роботи зі зняття з мілини контейнеровоза Ever Given (фрахтувальник — тайванська Evergreen), яке 24 березня сіло на мілину і перекрило рух інших кораблів.

Суецький канал, Судно, Контейнеровоз, Рятувальні роботи, Мель

Сім буксирів уже кілька разів намагалися зняти судно з мілини, але поки це не призвело до успіху.

Суецький канал, Судно, Контейнеровоз, Рятувальні роботи, Мель

Через проведення рятувальної операції рух по каналу, як і раніше, повністю зупинений в обох напрямках.

Суецький канал, Судно, Контейнеровоз, Рятувальні роботи, Мель
Суецький канал, Судно, Контейнеровоз, Рятувальні роботи, Мель

Контейнеровоз Ever Given є одним з найбільших у світі (довжина 400 м, ширина 59 м, водотоннажність 200 тис. тонн).

Суецький канал, Судно, Контейнеровоз, Рятувальні роботи, Мель

На його борту понад 20 тис. великовагових контейнерів, що значно ускладнює процес його "звільнення".

Суецький канал, Судно, Контейнеровоз, Рятувальні роботи, Мель
Суецький канал, Судно, Контейнеровоз, Рятувальні роботи, Мель

Учасники операції побоюються, що зняти контейнеровоз з мілини не вийде раніше, ніж через кілька днів.

Суецький канал, Судно, Контейнеровоз, Рятувальні роботи, Мель

За даними дослідницької компанії Alphaliner, у самому каналі і на підходах до нього в Червоному і Середземному морях накопичилося 165 суден в очікуванні відкриття проходу.

Суецький канал, Судно, Контейнеровоз, Рятувальні роботи, Мель
Суецький канал, Судно, Контейнеровоз, Рятувальні роботи, Мель

Контейнеровоз Ever Given прямував з Китаю в Роттердам, ніхто з екіпажу не постраждав.

Суецький канал, Судно, Контейнеровоз, Рятувальні роботи, Мель

Протяжність Суецького каналу становить 193 км (120 миль). Він був відкритий у 1869 році і є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, у тому числі майже 10% нафти і 8% зрідженого природного газу, що проходить через канал.

Нагадаємо: у вівторок, 24 березня, один з найбільших у світі контейнеровозів Ever Given сів на мілину на півдні Суецького каналу і перекрив рух по ньому. Контейнеровоз повинен був прибути в пункт призначення, у порт Роттердам, 31 березня.