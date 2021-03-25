Заблокувавши Суецький канал, судно, як і раніше, залишається на мілині (фото)

Учасники рятувальної операції побоюються, що звільнити контейнеровоз з пастки вийде не раніше, ніж через кілька днів.

У Суецькому каналі тривають роботи зі зняття з мілини контейнеровоза Ever Given (фрахтувальник — тайванська Evergreen), яке 24 березня сіло на мілину і перекрило рух інших кораблів.

Сім буксирів уже кілька разів намагалися зняти судно з мілини, але поки це не призвело до успіху.

Через проведення рятувальної операції рух по каналу, як і раніше, повністю зупинений в обох напрямках.

Контейнеровоз Ever Given є одним з найбільших у світі (довжина 400 м, ширина 59 м, водотоннажність 200 тис. тонн).

На його борту понад 20 тис. великовагових контейнерів, що значно ускладнює процес його "звільнення".

Учасники операції побоюються, що зняти контейнеровоз з мілини не вийде раніше, ніж через кілька днів.

За даними дослідницької компанії Alphaliner, у самому каналі і на підходах до нього в Червоному і Середземному морях накопичилося 165 суден в очікуванні відкриття проходу.

Контейнеровоз Ever Given прямував з Китаю в Роттердам, ніхто з екіпажу не постраждав.

Протяжність Суецького каналу становить 193 км (120 миль). Він був відкритий у 1869 році і є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, у тому числі майже 10% нафти і 8% зрідженого природного газу, що проходить через канал.

Нагадаємо: у вівторок, 24 березня, один з найбільших у світі контейнеровозів Ever Given сів на мілину на півдні Суецького каналу і перекрив рух по ньому. Контейнеровоз повинен був прибути в пункт призначення, у порт Роттердам, 31 березня.