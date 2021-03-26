Розблокування Суецького каналу від судна Ever Given може тривати тижні

Керівник компанії, яка намагається зняти судно з мілини, розповів, чому перевізникам варто розглянути маршрут навколо Африки.

Для звільнення застряглого контейнеровоза Ever Given у Суецькому каналі може знадобитися кілька тижнів. Про це повідомляє Reuters.

"Не можна заперечувати, що це може тривати кілька тижнів, залежно від ситуації", — заявив Пітер Бердовські, директор компанії Boskalis (Нідерланди), яка залучена до рятувальної операції.

В адміністрації порту розглядають можливість зняття частини контейнерів для зниження ваги суховантажу. Зараз у каналі проводять днопоглиблення. Для звільнення судна залучили 8 буксирів, які намагаються вивести корабель з мілини.

Спочатку очікувалося, що звільнити корабель вдасться за кілька днів, але операція затягується. У неділю, за прогнозами синоптиків, очікується високий прилив, що має посприяти звільненню корабля.

[ + – ] Черга в Суецькому каналі Фото: Скриншот

"Це схоже на величезного кита, викинутого на берег. Це величезний тягар на піску. Можливо, доведеться працювати з комбінацією зниження ваги за рахунок видалення контейнерів, нафти і води з корабля, буксирів і виїмки піску", — додав Бердовські.

Компанія-перевізник AP Moller Maersk повідомила Reuters, що вони розглядають питання переправлення своїх судів навколо Африки, що збільшить термін доставки на 5-6 днів.

Нагадаємо, подія сталася 24 березня. Контейнеровоз тайванської компанії Evergreen став на мілину через сильний вітер і пилову бурю, що сталася раніше. Через це рух каналом повністю зупинився.

400-метрове судно Ever Given, перед тим як сісти на мілину в Суецькому каналі, виконало дивний маршрут. У Суецькому каналі та на підходах до нього накопичилося майже 200 суден.