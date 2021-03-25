Перед тем как сесть на мель в Суэцком канале, судно Ever Given проделало странный маршрут (фото, видео)

Данные отслеживания судов показывают, что перед заходом в канал судно "нарисовало" необычный узор.

Перед тем как сесть на мель в Суэцком канале грузовое судно Ever Given проделало странный маршрут, "нарисовав" пенис и ягодицы.

Об этом свидетельствуют данные отслеживания судов Vesselfinder.

Данные отслеживания отчетливо показывают, что маршрут судна Ever Given напоминает изображение гигантского пениса, и, возможно, пару ягодиц.

"Если это не предзнаменование, то что это такое?", – отмечает издание Vice.

Представитель vesselfinder подтвердил, что данные отслеживания судов верны.

"Здесь нет места каким-то заговорам или ложным данным", – сказал он.

Накануне в сети-интернет появилась информация, что судном Ever Given, которое село на мель и заблокировало на неопределенное время движение по Суэцкому каналу, управляла женщина-капитан из Египта Марва Эль Селигдар.

Сама Селигдар опровергла эту информацию, заявив, что против нее была развернута организованная кампания, чтобы подвергнуть сомнению способность арабских женщин работать капитанами дальнего плавания.

Корабль Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта и заблокировал движение других кораблей. Семь буксиров уже несколько раз пытались снять судно с мели, но пока это не привело к успеху.

Он шел из Китая в Нидерланды и был загружен товарами, что значительно усложняет процесс его "освобождения". Участники операции опасаются, что снять контейнеровоз с мели не получится раньше, чем через несколько дней.