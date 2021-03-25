Перед тим як сісти на мілину в Суецькому каналі, судно Ever Given виконало дивний маршрут (фото, відео)

Дані відстеження судна показують, що перед заходом у канал судно "намалювало" незвичайний візерунок.

Перед тим як сісти на мілину в Суецькому каналі, вантажне судно Ever Given виконало дивний маршрут, "намалювавши" пеніс і сідниці.

Про це свідчать дані відстеження судна Vesselfinder.

Дані відстеження чітко показують, що маршрут судна Ever Given нагадує зображення гігантського пеніса, і, можливо, пару сідниць.

"Якщо це не знак, то що це таке?", — зазначає видання Vice.

Представник vesselfinder підтвердив, що дані відстеження судна правильні.

"Тут немає місця якимось змовам або неправдивим даним", — сказав він.

Напередодні в мережі з'явилася інформація, що судном Ever Given, яке сіло на мілину і заблокувало на невизначений час рух по Суецькому каналу, керувала жінка-капітан з Єгипту Марва Ель Селігдар.

Сама Селігдар спростувала цю інформацію, заявивши, що проти неї була розгорнута організована кампанія, щоб поставити під сумнів здатність арабських жінок працювати капітанами далекого плавання.

Корабель Ever Given сів на мілину в Суецькому каналі 23 березня і заблокував рух інших кораблів. Сім буксирів уже кілька разів намагалися зняти судно з мілини, але поки це не призвело до успіху.

Воно йшло з Китаю в Нідерланди і було завантажене товарами, що значно ускладнює процес його "звільнення". Учасники операції побоюються, що зняти контейнеровоз з мілини не вийде раніше, ніж через кілька днів.