Движение по Суэцкому каналу полностью остановилось (карта, видео)
На возобновление судоходства может понадобиться несколько дней
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз продолжает блокировать морскую навигацию.
Как информирует ТАСС, движение по каналу полностью остановлено в обоих направлениях из-за проведения операции по снятию контейнеровоза с мели.
В администрации канала сообщают, что к операции по снятию контейнеровоза с мели привлечены специалисты компании Boskalis (Нидерланды), оказывающей услуги в сфере строительства и содержания морской инфраструктуры.
"Прибытие группы экспертов ожидается сегодня утром. По их первоначальной оценке, операция по снятию судна с мели может занять несколько дней", – заявил собеседник агентства
По информации Военного обозревателя, контейнеровоз пытаются снять с мели восемь буксиров, в ожидании прохода через канал скопились уже более 150 кораблей.
Согласно онлайн-ресурусу Marinetraffic, отслеживающему морской трафик по всей планете в реальном времени, скопление кораблей наблюдается по обе стороны Суэцкого канала:
Так выглядит на карте сам контейнеровоз, севший на мель:
Напомним, во вторник, 24 марта один из крупнейших в мире контейнеровоз Ever Given (длина 400 м, ширина 59 м, водоизмещение 200 тыс. тонн) сел на мель на юге Суэцкого канала и перекрыл движение по нему. Семь буксиров уже несколько раз пытались снять судно с мели, но пока это не привело к успеху. Участники операции опасаются, что снять контейнеровоз с мели не получится раньше, чем через несколько дней.
Фокус сообщал о том, что в 2018 году Китай представил план создания Полярного Шелкового пути в Арктике.
"Китай надеется на сотрудничество со всеми сторонами в построении "Полярного Шелкового пути" посредством развития корабельных маршрутов в Арктике", – говорится в заявлении информационного бюро Государственного совета КНР.