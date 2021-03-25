Движение по Суэцкому каналу полностью остановилось (карта, видео)

На возобновление судоходства может понадобиться несколько дней

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз продолжает блокировать морскую навигацию.

Как информирует ТАСС, движение по каналу полностью остановлено в обоих направлениях из-за проведения операции по снятию контейнеровоза с мели.

В администрации канала сообщают, что к операции по снятию контейнеровоза с мели привлечены специалисты компании Boskalis (Нидерланды), оказывающей услуги в сфере строительства и содержания морской инфраструктуры.

[ + – ] Текущая ситуация в Суэцком канале

"Прибытие группы экспертов ожидается сегодня утром. По их первоначальной оценке, операция по снятию судна с мели может занять несколько дней", – заявил собеседник агентства

По информации Военного обозревателя, контейнеровоз пытаются снять с мели восемь буксиров, в ожидании прохода через канал скопились уже более 150 кораблей.

[ + – ] Застрявший контейнеровоз

Согласно онлайн-ресурусу Marinetraffic, отслеживающему морской трафик по всей планете в реальном времени, скопление кораблей наблюдается по обе стороны Суэцкого канала:

[ + – ] Корабли по обе стороны Суэцкого канала

Так выглядит на карте сам контейнеровоз, севший на мель:

Напомним, во вторник, 24 марта один из крупнейших в мире контейнеровоз Ever Given (длина 400 м, ширина 59 м, водоизмещение 200 тыс. тонн) сел на мель на юге Суэцкого канала и перекрыл движение по нему. Семь буксиров уже несколько раз пытались снять судно с мели, но пока это не привело к успеху. Участники операции опасаются, что снять контейнеровоз с мели не получится раньше, чем через несколько дней.

Фокус сообщал о том, что в 2018 году Китай представил план создания Полярного Шелкового пути в Арктике.

"Китай надеется на сотрудничество со всеми сторонами в построении "Полярного Шелкового пути" посредством развития корабельных маршрутов в Арктике", – говорится в заявлении информационного бюро Государственного совета КНР.