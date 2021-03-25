Рух Суецьким каналом повністю зупинився (карта, відео)

На відновлення судноплавства може знадобитися кілька днів

Застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз продовжує блокувати морську навігацію.

Як інформує ТАСС, рух каналом повністю зупинено в обох напрямках через проведення операції зі зняття контейнеровоза з мілини.

В адміністрації каналу повідомляють, що до операції зі зняття контейнеровоза з мілини залучено фахівців компанії Boskalis (Нідерланди), яка надає послуги у сфері будівництва та утримання морської інфраструктури.

[ + – ] Поточна ситуація в Суецькому каналі

"Прибуття групи експертів очікується сьогодні вранці. За їх первісної оцінки, операція зі зняття судна з мілини може зайняти кілька днів", — заявив співрозмовник агентства

За інформацією Військового оглядача, контейнеровоз намагаються зняти з мілини вісім буксирів, в очікуванні проходу через канал скупчилися вже більше 150 кораблів.

[ + – ] застряглий контейнеровоз

Згідно онлайн-ресурусу Marinetraffic, що відслідковує морський трафік всієї планети у реальному часі, скупчення кораблів спостерігається по обидва боки Суецького каналу:

[ + – ] Кораблі по обидва боки Суецького каналу

Так виглядає на карті сам контейнеровоз, що сів на мілину:

Нагадаємо, у вівторок, 24 березня один з найбільших у світі контейнеровозів Ever Given (довжина 400 м, ширина 59 м, водотоннажність 200 тис тонн) сів на мілину на півдні Суецького каналу і перекрив рух по ньому. Сім буксирів вже кілька разів намагалися зняти судно з мілини, але поки це не привело до успіху. Учасники операції побоюються, що зняти контейнеровоз з мілини не вийде раніше, ніж через кілька днів.

Фокус повідомляв про те, що у 2018 році Китай представив план створення Полярного Шовкового шляху в Арктиці.

"Китай сподівається на співпрацю з усіма сторонами у побудові "Полярного Шовкового шляху" через розбудову корабельних маршрутів в Арктиці", — йдеться у заяві інформаційного бюро Державної ради КНР.