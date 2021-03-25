Рух Суецьким каналом повністю зупинився (карта, відео)
На відновлення судноплавства може знадобитися кілька днів
Застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз продовжує блокувати морську навігацію.
Як інформує ТАСС, рух каналом повністю зупинено в обох напрямках через проведення операції зі зняття контейнеровоза з мілини.
В адміністрації каналу повідомляють, що до операції зі зняття контейнеровоза з мілини залучено фахівців компанії Boskalis (Нідерланди), яка надає послуги у сфері будівництва та утримання морської інфраструктури.
"Прибуття групи експертів очікується сьогодні вранці. За їх первісної оцінки, операція зі зняття судна з мілини може зайняти кілька днів", — заявив співрозмовник агентства
За інформацією Військового оглядача, контейнеровоз намагаються зняти з мілини вісім буксирів, в очікуванні проходу через канал скупчилися вже більше 150 кораблів.
Згідно онлайн-ресурусу Marinetraffic, що відслідковує морський трафік всієї планети у реальному часі, скупчення кораблів спостерігається по обидва боки Суецького каналу:
Так виглядає на карті сам контейнеровоз, що сів на мілину:
Нагадаємо, у вівторок, 24 березня один з найбільших у світі контейнеровозів Ever Given (довжина 400 м, ширина 59 м, водотоннажність 200 тис тонн) сів на мілину на півдні Суецького каналу і перекрив рух по ньому. Сім буксирів вже кілька разів намагалися зняти судно з мілини, але поки це не привело до успіху. Учасники операції побоюються, що зняти контейнеровоз з мілини не вийде раніше, ніж через кілька днів.
Фокус повідомляв про те, що у 2018 році Китай представив план створення Полярного Шовкового шляху в Арктиці.
"Китай сподівається на співпрацю з усіма сторонами у побудові "Полярного Шовкового шляху" через розбудову корабельних маршрутів в Арктиці", — йдеться у заяві інформаційного бюро Державної ради КНР.