ЗМІ показали, який вигляд має "Мрія" через півтора року після знищення (фото)
Літак Ан-225 не підлягає відновленню після удару ЗС РФ, проте його хвостове оперення може бути використане при створенні нового авіалайнера, а кілька двигунів уже встановлені як запасні в Ан-124 "Руслан".
У мережі з'явилися знімки найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія", знищеного Збройними силами Російської Федерації в аеропорту Гостомель у лютому 2022 року. Кадри зруйнованого літака опублікував портал Avianews.com.
"Мрія" була побудована в єдиному екземплярі. Повідомляється, що на підприємстві "Антонов" з Ан-225 знімають деталі, які можуть стати в пригоді при будівництві нового авіалайнера, якщо буде ухвалено відповідне рішення.
Як зазначають автори статті, літак зазнав настільки серйозних пошкоджень, що його ремонт став неможливим. Унаслідок атаки окупантів було знищено кабіну пілотів з усім обладнанням, носову секцію фюзеляжу, двигун, шасі та частину крила.
У Ан-225 вже демонтували хвостове оперення, яке може бути використане при створенні іншого Ан-225. Йдеться про невеликі "крильця" у хвостовій частині літака, які носять назву "стабілізатори".
При цьому фахівці вже знайшли застосування двигунам Д-18Т, якими також оснащені транспортні повітряні судна Ан-124 "Руслан".
Загалом вдалося відремонтувати три з шести двигунів "Мрії". Два з них зараз слугують запасними двигунами для Ан-124, які задіяні в транспортуванні зброї для України.
Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 16 березня, найбільший вантажний у світі АН-225 "Мрія", який зруйнували російські окупанти, мали евакуювати до Німеччини, але низка чинників не дала цього зробити.
Співробітники Національної поліції 5 квітня повідомили колишньому гендиректору держпідприємства "Антонов" про підозру у службовій недбалості, що призвела до знищення літака АН-225 і державних збитків на суму понад 8,4 млрд гривень.