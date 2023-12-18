2-3 тижні замість дня: Чмут розповів, як блокада кордону впливає на затримку вантажів (відео)

На думку очільника фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, ми маємо думати на кілька кроків наперед, якщо прагнемо виграти війну.

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Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут не вважає певну затримку вантажів гуманітарного характеру через блокаду польських перевізників катастрофічною. Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Він підкреслив, що ці вантажі, в яких їдуть, наприклад, пікапи, прилади нічного бачення, тепловізори, не блокуються через акції протесту. Проте перетин ними кордону дещо уповільнений.

"Вони проходять, але там, де це відбувалося раніше за день, зараз може проходити два або три тижні… Чи це добре — ні, недобре, чи катастрофічно — ні не катастрофічно. Чи хотілося б, щоб це зупинилося? Очевидно, що так", — зауважив Чмут.

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При цьому він відзначив, що пікапи фонд отримує, так само як і ті ж квадрокоптери. На його думку, це накладається на плани видачі цих вантажів безпосередньо тим, кому вони конче необхідні.

"Якщо ми хочемо виграти цю війну, ми маємо думати на 2-3-5 кроків наперед", — підсумовує Чмут.

Ситуація на україно-польському кордоні — що відомо

Наразі українські прикордонники повідомили, що 18 грудня, після 15:00, польські перевізники розпочали акцію протесту на під’їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин".

За інформацією прикордонників, організатори протесту зазвичай обіцяють, що пропускатимуть позачергово транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру і ті, що перевозять тварин або продукти, які швидко псуються. Також страйкарі не планують затримувати на КПП автобуси і легкові автівки.

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Протести на кордоні: польські перевізники знову заблокували проїзд вантажівок, — ДПСУ

Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Згодом заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів — Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак ввечері того ж дня протестувальники нібито зламаною фурою перекрили розблокований перехід.