Контейнеровоз, що заблокував Суецький канал, трохи зрушили з місця, - ЗМІ

Сьогодні контейнеровоз Ever Given спробують зняти з мілини двічі і трохи розвантажити.

У суботу, 27 березня, керівництво Суецького каналу готове зробити не менше двох спроб зняти з мілини контейнеровоз Ever Given, який застряг.

Про це повідомляє Associated Press.

Час необхідних робіт залежить від настання припливу.

У роботах з розблокування застряглого судна задіяні 10 буксирів, з під нього вже вилучено 20 тис. тонн морського грунту. В даний час підтоплень на судні немає, системи управління і гвинти — в порядку.

У японській компанії Shoei Kisen, яка володіє контейнеровозом, повідомили, що розглядають можливість його часткового розвантаження для того, щоб полегшити його загальну вага, проте визнали, що ця операція буде складною.

Разом з тим, зазначає видання, Білий дім запропонував допомогу Єгипту в розблокуванні каналу.

"У нас є обладнання і потужності, яких немає в більшості країн, і ми бачимо, що ми можемо допомогти", — сказав президент США Джо Байден.

Крім того, як повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на джерела в Єгипті, контейнеровоз Ever Given трохи зрушив з місця.

За словами співрозмовників видання, зрушити судно вдалося після того, як з району події витягли близько 20 тисяч тонн грунту. Відзначається, що це стало першим успіхом з початку робіт зі звільнення контейнеровоза.

У той же час, згідно з даними сайту по стеженню за морськими перевезеннями MarineTraffic.com, в звʼязку з ситуацією в Суецькому каналі деякі суду вже пішли в обхід Африки.

Нагадаємо, у вівторок, 24 березня один з найбільших в світі контейнеровоз Ever Given сів на мілину на півдні Суецького каналу і перекрив рух по ньому. За даними дослідницької компанії Alphaliner, в самому каналі і на підходах до нього в Червоному і Середземному морях накопичилося 165 судів в очікуванні відкриття проходу. Учасники рятувальної операції заявили, що для звільнення застряглого контейнеровоза Ever Given в Суецькому каналі може знадобитися кілька тижнів.

Український авіабудівний концерн "Антонов" готовий допомогти компаніям, чиї вантажі знаходяться на заблокованих в Суецькому каналі кораблях. В українському авіабудівному гіганті заявили, що його літаки можуть доставити повітрям до 150 тонн вантажу в будь-яку точку світу.