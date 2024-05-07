Грузовое судно, которое шло из Украины, заблокировало пролив Босфор: подробности (видео)

Длина судна составляет 229 метров. Сухогруз Alexis сел на мель из-за отказа двигателя, а движение по Босфору в обоих направлениях приостановлено.

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В связи с инцидентом с сухогрузом Alexis, который направлялся из Украины в Египет и сел на мель, в проливе Босфор приостановили движение. Об этом информирует CNN Turk.

По данным агентства, Главное управление по безопасности в прибрежных районах сообщило, что сухогруз Alexis длиной 229 метров сел на мель из-за неисправности, к нему уже направляются спасательные команды. Известно, что судно направлялось из Украины в Египет.

Инцидент с балкером в проливе Босфор

"Движение судов в Босфоре временно приостановлено в обоих направлениях", — отметили в сообщении.

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Стоит отметить, что пролив является важным торговым маршрутом, а также единственным путем из Черного в Средиземное море.

С началом российского полномасштабного вторжения Турция применила свое исключительное право по конвенции Монтре, запретив проход через Босфор для военных судов воюющих сторон. Это лишило Россию возможности перебросить в Черное море дополнительные корабли, но в то же время ограничения возникли и для Украины. Также известно, что под Босфором намерены строить третий по счету тоннель. Он соединит европейскую и азиатскую части Стамбула и станет первым в мире трехэтажным тоннелем.

3 марта представители мониторинговой группы "Крымский ветер" сообщили, что часть российских судов не может пройти через пролив Босфор в Турции.

Также 7 апреля Фокус писал, что в сирийском порту Тартус заметили два российских балкера, нагруженных ворованным украинским зерном.