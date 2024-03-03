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Военный Фокус Российско-украинская война

Турция не пропускает суда РФ с оружием и краденым зерном через Босфор: детали (фото)

Балкер GRUMANT, судно РФ
Фото: marine traffic | Иллюстративное фото: балкер GRUMANT

Турция, вероятно, начала реагировать на тайные перевозки россиянами оружия и краденого украинского зерна, отметили в мониторинговой группе.

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Некоторые российские суда не могут пройти через пролив Босфор в Турции. Об этом сообщили в мониторинговой группе "Крымский ветер".

"В России возникли проблемы с проходом некоторых судов через Босфор", — говорится в сообщении.

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Трое суток перед проливом торчит балкер GRUMANT, меняя места стоянки. 28 февраля во временно оккупированном Севастополе в Крыму россияне загружали судно похищенным украинским зерном. В частности, в тот день балкер ушел с грузом около 20 тысяч тонн.

Крымский ветер, судно РФ Fullscreen
Фото: Крымский ветер

Зато двое суток перед Босфором находится балкер ZAFAR. 25 февраля два буксира вывели из порта Севастополя это судно после загрузки 35 800 тонн краденого зерна.

Крымский ветер, судно РФ Fullscreen
Фото: Крымский ветер

В мониторинговой группе отметили, что через пролив Босфор также не прошли два военных транспорта, которые перевозили оружие и боеприпасы из Сирии. Речь идет о YAZ и SPARTA IV, которые вечером 26 февраля развернулись на 180 градусов и пошли на юг — один в Порт-Саид, а другой в Средиземное море, однако оба судна остановились перед проливом Дарданеллы. По состоянию на 2 марта YAZ находится в сирийском порту Тартус, тогда как местоположение SPARTA IV — неизвестно.

Крымский ветер, суда РФ Fullscreen
Фото: Крымский ветер

"Вероятно, Турция через два года после начала войны России против Украины начала реагировать на тайные перевозки оружия и краденого зерна", — добавили в мониторинговой группе.

Напомним, аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 11 декабря 2023 года сообщили, что Турция пользуется Конвенцией Монтре с 28 февраля 2022 года и не позволяет российским военным кораблям проходить через проливы Босфор и Дарданеллы. Однако РФ могла перевозить военную технику на гражданских судах.

27 февраля 2024 года российские ракеты попали в турецкое судно, которое два года стояло в Херсонском порту. Речь идет о грузовом судне KURUOGLU-3.