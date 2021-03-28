В России видеоловушка засняла самого редкого в мире леопарда вместе с детенышами (видео)

Популяция амурских леопардов находится под строгой защитой из-за их малого количества. Во всем мире насчитывается всего сто животных.

В российском национальном парке "Земля леопарда" видеоловушка зафиксировала на камеру самый редкий подвид леопардов в мире — Panthera pardus orientalis (амурский леопард). Об этом сообщает пресс-служба парка.

В кадр попала идентифицированная самка под номером Leo 117F, которая пришла на возвышенность вместе с тремя детенышами. Отмечается, что заснять леопардов с приплодом — это достаточно редкое явление, обычно они избегают звериных троп. Именно на них и установлена большая часть камер с автоматической фиксацией движения.

В опубликованном видео семейство отдыхало на пригорке, но в какой-то момент мать заметила нечто, не попавшее в кадр, и отвлеклась. Детеныши леопарда с интересом наблюдали за действиями матери. В пресс-службе предполагают, что леопард могла заметить потенциальную добычу — косулю или оленя.

[ + – ] Семейство амурского леопарда отдыхает

Во всем мире насчитывается около 100 амурских леопардов, они обитают на юго-западе Приморского края в РФ, а также на небольшой части территории Китая. Раньше их популяция была еще меньше и оценивалась в 35 особей. Количество редких кошачьих удалось нарастить благодаря существованию национального парка.

Напомним, на Тайване ученые обнаружили дымчатого леопарда, которого считали вымершим. В дикой природе хищника не видели с 1983 года.