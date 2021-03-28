У Росії відеопастка зняла найрідкіснішого в світі леопарда разом з дитинчатами (відео)

Популяція амурських леопардів знаходиться під суворою захистом через їх малу кількість. У всьому світі налічується всього сто тварин.

У російському національному парку "Земля леопарда" відеопастка зафіксувала на камеру найрідкісніший підвид леопардів у світі — Panthera pardus orientalis (амурський леопард). Про це повідомляє пресслужба парку.

У кадр потрапила ідентифікована самка під номером Leo 117F, яка прийшла на височину разом з трьома дитинчатами. Відзначається, що зняти леопардів з приплодом — це досить рідкісне явище, зазвичай вони уникають звірячих стежок. Саме на них і більша частина камер з автоматичною фіксацією руху.

В опублікованому відео сімейство відпочивало на пагорбі, але в якийсь момент мати помітила щось, що не потрапило в кадр, і відвернулася. Дитинчата леопарда з цікавістю спостерігали за діями матері. У пресслужбі припускають, що леопард могла помітити потенційну здобич — косулю або оленя.

[ + – ] Сімейство амурського леопарда відпочиває

У всьому світі налічується близько 100 амурських леопардів, вони живуть на південному заході Приморського краю в РФ, а також на невеликій частині території Китаю. Раніше їх популяція була ще менше й оцінювалася в 35 особин. Кількість рідкісних котячих вдалося наростити завдяки існуванню національного парку.

Нагадаємо, на Тайвані вчені виявили димчастого леопарда, якого вважали вимерлим. У дикій природі хижака не бачили з 1983 року.